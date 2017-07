Soproni múlt: így strandoltak a soproniak a hetvenes években

Hamisítatlan retroérzés a legtöbb soproninak G. Nagy Béla (1937–1989) hetvenes években készített fotósorozata a strandolókról.Az úgynevezett kisuszodában a fél város keresett enyhülést a forró nyári napokon, sajnos ma már a helye sem látszik... Az emlékek, érzések viszont megmaradtak; ezrek tanultak meg itt úszni, fejest ugrani, volt trambulin, mindenki talált ismerőst, szerelmek szövődtek, és a képet nézve még az otthonról vitt zsíros kenyér íze, a friss zöldpaprika roppanása is felbukkan a rég eltemetett emlékképek közül...A Tómalom ellenben olyan sokat nem változott. De nem is kell, így szép, ahogy van. Már a hetvenes években is így gondolták a soproniak...