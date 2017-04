Soproni múlt - Több mint tízezer pillanat - Nézzen archív fotókat

G. Nagy Béla - Önarckép

Évtizedekig porosodtak a negatívjai pincében, szekrény tetején, nevére, arcára csak szerettei emlékeztek, alakjára sokan, de már ők is ritkán emlegették.Egy ideje most mégis mindenki G. Nagy Béláról beszél. Fia a legnagyobb közösségi hálón osztja meg hatalmas archívumát, Sopron pedig ámul – és nosztalgiázik.

Generációk fiatalkorát, gyermekéveit, másoknak egy sosem látott, békebeli Sopront hoz vissza, vagy ad a több mint kétezer fotó, amit G. Nagy László töltött fel a legnagyobb közösségi oldalra édesapja hagyatékából. Hatalmas munka van mögötte, előtte még nagyobb.

Miért? Valahol mindig tudtam, hogy ezt fogom tenni, talán már gyerekkoromban is erre készültem, de sokáig hiányzott az elérhető és megfizethető technika, meg az erre szánható idő

G. Nagy Béla 1937-ben született, Debrecenben, három éves volt, amikor a család Sopronba költözött.



Már gimnazistaként megmutatkozott érdeklődése a kémia iránt – ki is csapták érte. Tréfának indult, könnygáz lett belőle és iskolaváltás, így a Széchenyi helyett a Berzsenyi üthetett pecsétet az érettségijére.



Felvették az ELTE Vegyészmérnöki Karára, nagy kedvvel el is kezdett tanulni, sportolni, és mint fogékony, ifjú bohém kötött ismeretséget a művészvilággal.



Négy év után mégis ott hagyta az egyetemet, hazatért Sopronba, de csak hogy újra elmenjen: katonának, két évre.



Leszerelése után dekoratőrként helyezkedett el, sokan így emlékeznek rá, no és mint a hatvanas évek egyik legjobb soproni kosarasára.



1963-ban nősült, két fia született.



Amikor az évtized végén egy sérülés miatt abba kellett hagynia a sportolást, új szenvedély született: a fotográfia.

– mondja mosolyogva G. Nagy László, a Sopronról több mint tízezer fotót készítő G. Nagy Béla fia.László is fotós, az alapokat még édesapjától tanulta, s nyilván azt a szemléletet is, ami értéknek tekinti a papírra örökített múltat. Közkinccsé teszi tehát édesapjának a hetvenes évek Sopronjáról és az itt élőkről készített fotóit. Több mint tízezer pillanatot…"Eleinte a családot fényképezte, aztán mindenkit. Állandóan nála volt a gép és fotózott, fotózott rendületlenül. Épületet, embereket, fényeket, eseményeket. Volt egy idő, amikor mellékjövedelme is volt ebből, megrendelésre ment családokhoz, ünnepekre, esküvőkre.Nagy dumás volt, amolyan nők kedvence, de mindenkivel szót értett. Ugyanakkor belül vívódó, őrlődő, útkereső ember, érzékeny és lázadó. Ma sem tudom miért, 1977-ben abbahagyta a fotózást, de nem egyszerűen letette a gépet, hanem összetörte. Addigra azonban több mint tízezer képe készült el. A negatívok nagy része a pincében kötött ki" – meséli G. Nagy László.Ő mentette meg a hagyatékot később,. Naponta órákat dolgozik párjával, Kővári Annával együtt a fotókon…Apám nem volt könnyű ember, több mindennel próbálkozott, valójában nem találta a helyét. Viszonylag fiatalon, hosszú betegség után halt meg 1989 decemberében. Engem még megtanított a fotózásra, ennyivel talán jöttem neki. Igen, azt hiszem, ha odafentről figyel, tetszik ez így neki. Évtizedig csend volt, most G. Nagy Béla fotói pörögnek az interneten – mondja G. Nagy László.A kisalfold.hu-n folyamatosan bemutatjuk G. Nagy Béla fotóit, és a történeteket amelyeket a képek felidéztek.Önöktől is várjuk a fotókat, emlékeket, amiket az online@kisalfold.hu címünkre,küldhetnek.A Kisalföld is rendszeresen közöl majd egy-egy Sopronra jellemző pillanatfelvételt, olvasóink visszaemlékezéseivel, fotóival együtt.Régi arcokat fedezhetünk fel, a gyerekkor utcáit, fiatalkori titkos randevúk helyszíneit, elámulhatunk azon a Sopronon, amelynek útjain még alig volt autó, ahol ráérősen beszélgettek az emberek.Igazi időutazás lesz: Soproni Múlt, G. Nagy Béla szemével.