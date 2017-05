Soproni MSZP: Csak az EU visz előre!

- Dömötör Csaba államtitkár nemzeti konzultációs fórumán Sopronban is meg akarja állítani Brüsszelt. Ha a képmutatásnak és az erőszakosságnak van veszélyes keveréke, akkor ez az – tudatta Széplaki Tamás, az MSZP helyi elnöke pénteki sajtótájékoztatóján. – A fideszes politikusok azzal házalnak a településeken, hogy „pénzt hoznak" a fejlesztéseikhez, közben tele szájjal átkozzák a pénz forrását, az uniót. Ha az EU nem lenne, és az európai polgárok adóiból nem kapna Magyarország ezermilliárdos támogatást, akkor a magyar gazdaság már csődbe ment volna, a még itthon élők is külföldre mennének, vagy tönkre – folytatta. – Mit kell megállítani Brüsszelen? Ne adjon több pénzt? A kormány álszent propagandája árt Magyarországnak, árt Sopronnak és környékének is. Az európai országokkal folytatott tisztességes együttműködésnek nincs alternatívája. Csak az visz minket előre. Az EP szerdán szigorú figyelmeztetésben részesítette a magyar kormányt, amit Orbán párttársainak jó része is megszavazott. Elegük van a diktatúrába tartó rezsimből. Nekünk is! Az unió nem tudja leváltani Orbánt, nekünk kell jövőre döntenünk erről – zárta az elnök.