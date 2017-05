Soproni közgyűlés: valóságshow a díszteremben és új igazgató a holding élén

Ilyet még az öreg díszterem sem látott! Igazi valóságshow volt a közgyűlésen, amikor Szöllősi Tamás, az Együtt képviseletében önmagát és a reakciókat videózva, s fittyet hányva működési szabályzatra és szokásjogra, a pulpitus elé pattanva kérdéseket intézett Simon István alpolgármesterhez a kőhidai forgalom veszélyeivel kapcsolatban. Sokat érteni szavaiból nem lehetett, többek között a felháborodott képviselők bekiabálása és dobogása miatt, és Fodor Tamás polgármester is próbálta csendre inteni az aktivistát.Miután ez nem sikerült, technikai szünetet rendelt el, de mire kiért volna a teremből a többség, jöhettek is vissza: Szőllösi Tamás amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is ment... Már korábban is szót emelt a Sopronkőhidán átmenő forgalom nagysága és legfőképpen a járművezetők tempója ellen.Tizenkilenc millió forintot költ a katasztrófavédelem a soproni tűzoltó-laktanyára – jelentette be Sallai Péter megyei igazgató. A tűzoltó dandártábornok megköszönte a város hozzáállását és támogatását. Éves beszámolójukat kérdés nélkül el is fogadta a testület. Diófa közzel gazdagodott a Virágvölgy, a Potzmann dűlő pedig Kékfrankos utcával. Bevonták a fizető parkolási övezetbe az Arany János utcát, a harmadik zóna árai lesznek érvényesek júniustól. Épülhet az új Szent Margit-óvoda, a beruházás érdekében módosította a testület a Lőverek szabályozási tervét. Minden ment a szokott mederben ezután is: elfogadták a zárszámadást, a költségvetés módosítását, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtásra kerülő támogatási kérelmeket.

A pénzügyek kapcsán intette óvatosságra a városvezetést Biczi László (MSZP), aki szerint a sportuszoda és strandfejlesztés jó dolog, de nehéz lesz majd az új és drága objektumot fenntartani, ráadásul a strandfejlesztés már most többe kerül, mint eredetileg számolták, pedig még egy kapavágás sem történt. Mágel Ágost (Fidesz) szerint viszont a jelenlegi, korszerűtlen épület viszi a pénzt... Fodor Tamás polgármester hangsúlyozta: nem arról van szó, hogy rosszul mérték fel a költségeket! A strandot nem egyszerűen felújítják, hanem fejlesztik – ez kerül majd többe. Azért fél óra biztos elment annak felelevenítésével, hogy volt egyszer egy baloldali városvezetés, akik eladták a stranddal szomszédos területet és most minden nehézség ebből származik...A májusi közgyűlés utolsó témája után Kalmár István (MSZP) kérésére, a testület egy perces néma felállással emlékezett az elhunyt iparosra, egykori képviselőre, Csonka Tivadarra.S folytatódott a munka a rendkívüli ülésen: a Magyar Bajnokságot megnyert női kosárlabdacsapatnak gratulált a város nevében Fodor Tamás polgármester. Az üzemeltető Raabersport Kft. hétmillió forintos támogatást kapott. Több mint negyvenmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott Sopron a buszközlekedés folyamatos fenntartásához. A közszolgáltatás ezután is folyamatos lesz, a normatív támogatás igénylésére is megkapta a polgármester a felhatalmazást.A végére maradt a meglepetés: lemondott Nagy Zsolt, a Sopron Holding Zrt. vezérigazgatója. Hogy miért, az nem derült ki az ülésen, Nagy Zsolt nem is volt jelen, Simon István alpolgármester pedig azt mondta, ezt nem is kérdezték. A város hétköznapjait alapvetően meghatározó, szerteágazó munkát végző holdinggal és vezetőjével nem volt baj – ez azért kiderült. A holding irányításával a közgyűlés Varga Zoltánt, a távhő divízió vezetőjét bízta meg, aki megtartotta korábbi megbízatását is.