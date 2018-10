Soproni gyorstalpaló - sétára várják a régi és új soproniakat

A városjáró sorozatot a Liszt Ferenc Kulturális Központ hirdette meg az érdeklődők számára; minden hónap utolsó vasárnapján egy közös délutáni sétára invitálja a régi és az új soproniakat. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők még jobban megismerjék és megszeressék Sopront. A másfél órás sétákon szakavatott idegenvezetők mutatják az utat és mesélnek ismert és talán sosem hallott helyi legendákat és történeteket.Az első séta a poncichterek nyomait keresve indult útnak szeptember 30-án délután – Taschner Tamás vezetésével. A városjárók megtudhatták, hogy már a kelták és a rómaiak is termeltek szőlőt ezen a tájon, hogy miért volt/van annyi muslica a belvárosban októberben. Természetesen a város védőszentjéről, Szent Mihályról is megemlékeztek a poncichter-negyedben. A gyorstalpalók pecsételőfüzetben gyűjthetik az egyes séták emlékeit, a Mézes Teaház jóvoltából pedig ezúttal még a babos pogácsát is megkóstolhatták. A május végi sétán a leghűségesebb „talpalók" ajándékot kapnak majd.A következő „Soproni gyorstalpaló": akkor a kelták és a római nyomába eredhetünk „Olykor Ókor" címmel.