Soproni Füzetek 2018

Dr. Zentai László főszerkesztő érdeklődésünkre elmondta, korábban az Adventi Tárlat megnyitásával egy időben a Várkerület Galériában adták közre a kötetet. Idén új helyszín, a Petőfi téri Festőterem ad otthont mind a tárlatnak, mind az ezúttal 360 oldalas „Füzetek" bemutatásának. Jubilálnak is, hiszen az alapító főszerkesztő, Sarkady Sándor éppen 40 évvel ezelőtt szerkesztette meg az első Soproni Füzeteket. Az idei tárlatmegnyitó és a könyvbemutató december 9-én, vasárnap 11 órakor lesz.



– Bár néhányan lapzártáig sem küldték el rövid bemutatkozásukat, kiadványunkba 122 életrajzot adtak le szerzőink, képzőművészeink. Közülük legfiatalabb Kondor Lili és Kovács Borbála, mindketten 14 éves általános iskolások. Periodikánk legidősebb szerzője Gottschling Gyula László, aki a karácsony utáni napon tölti be a 83. életévét – részletezte a főszerkesztő. – A nagy többség évtizedek óta „törzsszerzőnk", ugyanakkor igyekszem a tehetséggondozásra is időt fordítani. Tehát mindig van néhány új, megjelenésre érdemesíthető szerzőnk. Idei kötetünk is gazdag szépprózában, versben, remek versfordításokban, tanulmányokban, olyan emlékező írásokban, amelyek tanulságul szolgálhatnak fiatalabb olvasóinknak. Örömmel jelenthetem, hogy az idei számban is több szerzőnknek idén megjelent, új könyvéről is olvashatunk recenziót – összegzett a főszerkesztő.