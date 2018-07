Soproni foci - Konzultáció helyett előadás Sopronban

Gőbl Gábor közel egy órán át beszélt a hallgatóságnak. Fotó: Magasi Dávid

Mintegy harmincan lehettek, akiknek Gőbl Gábor egyórás beszédet tartott. Ebből megismerhették a múlt, a jelen és a jövő soproni focijának gondjait és örömeit és eldönthették, hogy a városban melyik a követendő út, avagy melyik nem.Az elnök beszédében kitért a hajdani Matáv FC sikereire és csúfos bukására, beszélt a SFAC jelenlegi nehéz helyzetéről, sérelmezte a városvezetés sporthoz való hozzáállását és szerinte a hozzá nem értését is, valamint kritikával illette az SC Sopron vezetését és annak elnökét. Sérelmezte azt is, hogy mint a legmagasabban jegyzett soproni csapat, a SFAC miért nem játszhat a városi stadionban.Gőbl beszélt az SVSE NB II-es csapatának több mint 140 millió forintot felhalmozó vezetői felelősségre vonásának szükségességéről.A jövőbeni elképzeléseiről is szólt, miszerint egy összevont labdarúgó-egyesületet kellene létrehozni a városban. Ennek elnöke Burcsa Győző lenne, alelnöke pedig Csiszár Ákos és jómaga lennének.A közel egyórás beszédet követően – mivel konzultáció nem alakult ki – Gőbl Gábor megköszönte a részvételt és bezárta az összejövetelt.