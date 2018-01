Soproni fiúknak szurkolhatunk A Dalban!

Négyszáz produkcióból válogatták ki azt a harmincat, amit a tévénézők is láthatnak a Duna TV-ben. Aki esetleg nem tudja: A Dal 2018 egy többrészes show-műsor, amelynek keretén belül a nézők és a szakmai zsűri kiválasztja, hogy ki képviselje Magyarországot a 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválon Portugália fővárosában, Lisszabonban.A válogatott produkciók között soproniakat is láthatunk: a hattagú SativuS együttes Lusta lány című dalával bejutott a műsorba!Az együttesben hat fiatalember muzsikál: Bukri Benjamin a dobos, Fajkusz Domonkos nagybőgőzik, Pajer Gábor énekel, Szabó Márton zongorázik – ő egyébként a dalszerző is –, Kőhalmy Ádám cimbalmon játszik, Fajkusz Levente pedig gitározik és énekel.

Az együttes még 2002 végén alakult, már akkor is SativuS néven, akkor még négy taggal. Eleinte kazettára vették fel az első zenéiket, mindössze 11–12 évesen. Azóta két lemezük is megjelent, videoklipeket forgattak és egyre gyakrabban lépnek közönség elé elsősorban Sopronban és környékén.– Izgulunk, izgulunk, de azért nem vagyunk ráfeszülve a dologra – árulta el a Kisalföldnek útközben a fővárosi próba felé Pajer Gábor. Azt nem állította, hogy színpadra lépés előtt nem önti majd el őket az adrenalin, de most az élmény a lényeg, abból pedig bőven jut. Az együttest a menedzseri teendőkkel is megbízott barát, Ráth Máté nevezte be A Dalba, a tagok számára is meglepetés volt a bejutás.A Lusta lányt a Duna TV-n hallgathatjuk és nézhetjük szombaton, a fél kilenckor kezdődő műsorban. Most tíz produkció kerül élő adásba, hat jut majd tovább az elődöntőbe, ötöt a zsűri juttat tovább, a hatodikat pedig a közönség.