Soproni Fidesz: a soproniak elutasítják a Soros-tervet

Először is, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a soproni, és Sopron környéki állampolgároknak, akik eddig éltek a Nemzeti Konzultáció adta lehetőséggel és véleményt mondtak a Soros-tervről - olvasható Barcza Attila, a FIDESZ Soproni Szervezet elnökének pénteki közleményében.

Az elnök közleménye így folytatódott: "A soproni FIDESZ az elmúlt hetekben folyamatosan konzultált az itt élőkkel. A város különböző pontjain találkozhattak képviselőinkkel, aktivistáinkkal. Tettük mindezt azért, hogy felhívjuk a figyelmet mindarra a veszélyre, amelyet a külföldről pénzelt Soros-szervezetek a magyar ellenzék hathatós segítségével országunk biztonsága ellen jelentenek.A személyes beszélgetések és visszajelzések azt mutatják, hogy az itt élők felelősen gondolkodnak, szeretnék, ha továbbra is a magyarok dönthetnének saját sorsukról. Összegzésképpen elmondható, hogy az itt élők elutasítják a Soros-tervet.Eddig országosan már több mint 1,7 millióan mondtak véleményt a Soros-tervről, ami már most rekordnak számít, hiszen eddig egyik korábbi konzultáción sem vettek részt ilyen sokan. Látva az elmúlt napokban visszaküldött jelentős mennyiségű kérdőívek számát, a FIDESZ parlamenti frakciója azt kezdeményezte a kormánynál, hogy december 1-jéig hosszabbítsa meg a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció határidejét.Ennek megfelelően december 1-ig (jövő péntekig) lehet feladni a válaszküldeményeket. Arra kérünk mindenkit, hogy aki eddig nem töltötte ki az íveket, tegye meg. A lehető legtöbb ember véleményére szükség van ahhoz, hogy meg tudjuk védeni Magyarországot a migránsok betelepítésétől, és attól a frontális támadástól, amelyet Soros György indított hazánk ellen kizárólag azért, mert nem akarunk bevándorlóország lenni.A Sopronban és környékén élők számtalanszor mutattak már példát hazaszeretetből, ezzel kivívva a Kárpát-medencében élő magyarság elismerését. Biztosak vagyunk abban, hogy az országunk jövőjéről szóló fontos kérdésben is számíthatnak a magyarok a soproniakra!"