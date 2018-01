Soproni évértékelő Fodor Tamás polgármestertől - Indul a A Fertő part turisztikai fejlesztése is

"A hit és elszántság vezessen mindannyiunkat a 2018-as esztendőben, hogy az előttünk álló korszakos városfejlesztéseket megvalósíthassuk Sopron és az itt élők javára." - mondta Dr. Fodor Tamás polgármester január elsejei évértékelő beszédében a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban, aki az elmúlt esztendő jelentős eseményei, beruházásai mellett az előttünk álló év korszakos helyi vonatkozású fejlesztéseire is kitért - olvasható a sopronmedia.hu oldalon



"Engedjék meg nekem, hogy beszámoljak az elmúlt év legfontosabb városi eseményeiről, hogy hol tartunk ma 2018-ban, és mi valósult meg a korábban kitűzött célok megvalósulásában" - kezdte a városvezető.

A fejlesztésekhez szükséges plusz forrásokat 2007-ben az uniós pályázatok és saját források biztosították, majd 2010-től a polgári Kormány nagyon komoly önerő támogatással járult hozzá a projektek megvalósításhoz, illetve az önkormányzati adósságátvállalással megszabadította a várost a korábban felhalmozott adóságtól. 2015-ben Sopronban indult az országos jelentőségű Modern Városok Program (MVP), mely a megyei jogú városok fejlesztését hivatott biztosítani. A MVP Sopron számára korszakos fejlesztési lehetőséget nyitott öt fő programpontban.1. Az M85 autóút megépítése,2. A belváros, útjai, homlokzatai, palotái és Szent Mihály templom megújítása;3. A Fertő part turisztikai fejlesztése, rehabilitációja;4. A Lőver infrastruktúrájánál fejlesztése és5. A város gazdasági infrastruktúrájának megerősítése.A 2014-2020 között a fejlesztések kivitelezéshez a rendelkezésre álló összes pénzügyi forrás az M85-autóúttal együtt 250 milliárd forint. A fenti fő célok megvalósítása mellett mindennapi feladatunk a város üzemeltetése-fenntartása, a szociális rendszerünk működtetése, a kultúra és sport támogatása szervezése.A mindenki által sokat emlegetett M85 autóút Csorna-Sopron szakasz kivitelezése állami finanszírozásban megkezdődött, több szakaszra bontva, több kivitelező céggel.A belvárosban folyik a közmű és díszburkolat építés és 2018-ban már csak a Szent György, Hátsókapu utca és a Bünker köz maradt hátra. Ezek befejezése 2018 nyarán várható.A belvárosi homlokzatok, a Lenck, a Russ, villa és a szent Mihály templom a Sekrestyésházzal kivitelezési közbeszerzése folyik. A Zichy-Meskó palota tervezése még folyik, de ebben az évben megkezdődhet a kivitelezése.Múzeumnegyed felújítási kivitelezése tavasszal megkezdődhet minden rendelkezésre áll. A Központi Bányászati Múzeum átvételét a város kezdeményezte.Zöld város keretében megújul: a Kisvárkerület, a Széchenyi tér a Pap rét és új parkolóház épül az Árpád utcában. A Kisvárkerület közbeszerzése folyik. Széchenyi tér a Pap rét közbeszerzés előtt van. Az új parkolóház alatt folyik a régészeti feltárás.

A Fertő part tervezési munkái még folynak, a kivitelezés kezdete a 2018-as év második felében lesz.

A Paneurópai Piknik Emlékhely látogató központjának tervezése folyamatban van, a beruházás kezdete az év közepére várható.A Lőver strand kivitelezése megkezdődött, a fedett uszoda közbeszerzése pedig folyamatban van.Lőver kerékpárút kivitelezése tavasszal várható, a Jereván kerékpárút tavasszal befejeződik.Az Alpin park tervezés alatt van.Lőver-Balf gyógyhelyek környezetének fejlesztésé közbeszerzés eljárásban van.Intézményeink energetikai fejlesztésében elkészültek: a Szarvkői bölcsödé, az István bíró utcai óvoda és a jereváni Kék óvoda. A többi óvoda, bölcsöde fejlesztése előkészítés alatt van.Iskolák esetében előkészítés alatt van a Lackner, Deák, Gárdonyi, Petőfi, Német Nemzetiségi és a Kozmutza. A Soproni Szakképzési Centrum is saját beruházásban végez korszerűsítéseket, melyek elsősorban energetikai fejlesztéseket tartalmaznak.Elkészült a Ferenczi J. utcai kollégium energetikai felújítása, amelyhez a város is hozzájárult.Kulturális intézmények közül a Gyermek és Ifjúsági Központ, a GYIK is fejlesztések előtt áll.Egészségügyi intézmény keretében a Selmeci utcában háziorvosi ellátó központ létesül, kiváltva a Kiss János utcai régi rendelőt.A Soproni Gyógyközpont Nővérszálló épülete energetikai korszerűsítéssel újult meg, valamint az intézmény részére alapítványi támogatással orvosi műszereket sikerült beszerezni.Mentőállomásunk ismét idén is új korszerű esetkocsival bővült, a jobb ellátás érdekében.Városi útfelújítással a 2017-ben eddig megvalósult 27 km út, 2 km járda, 3 körforgalom és 141 db parkoló. 18 évvégéig tovább folytatódik az útfelújítás.Sport beruházásban folytatódik a Stadion tető lefedése nyugati oldalon, a Jereván lakótelepen pedig már elkészült műfüves futballpálya. Folyamatban van a Sportaréna előtti közterület újjá építése, ahol már jó ütemben halad a kivitelezés.Kiemelkedő Kulturális és sporteseményeink az elmúlt esztendőben a Soproni Ünnepi Hetek rendezvényei, a színházi, zenei rendezvényeink, női kosarazóink Magyar Kupa győzelme, valamint Babos Timea soproni teniszezőnk világsike is.A polgármester teljes beszéde itt olvasható >>