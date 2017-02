Soproni események egy naptárban

Fotó: sopronmedia.hu

A hagyományoknak megfelelően idén is elkészült Sopron és a környező települések eseményeit összefoglaló eseménynaptár, amely gazdag képanyaggal illusztrálva mutatja be azt a számtalan színes és tartalmas programot amely megrendezésre kerül a 2017-es esztendőben - közölte a sopronmedia.hu Erdősi-Héjj Boglárka a Sopron Régió Turisztika Központ ügyvezetője sajtótájékoztatón mutatta be a kiadványt, ahol elmondta, hogy az eseménynaptárból is jól látszik, hogy milyen gazdag térségünk kulturális, zenei, gyerek és sportprogramokban, amely azonban még korántsem tartalmaz minden programot.

A legnagyobb hangsúlyt a kiadványban a visszatérő programok, a hagyományos, nagy múltú események, nemzeti ünnepeink programjai és a turisztikai szempontból népszerű események összefoglalói kapták, azonban különleges figyelmet fordítanak arra a sok egyéb eseményre is, amellyel még várja a térség az érdeklődőket, résztvevőket. Ezekről a programokról a Sopron Régió Turisztika Központ honlapján valamint az információs irodáikban lehet tájékozódni, ahogyan az esetleges programváltozásokról is.