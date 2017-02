Soproni és mihályi diákok tudtak a legtöbbet a hungarikumokról és a megyerikumokról

Az általános iskolások között a Mihályi Általános Iskola csapata, a középiskolások között pedig a Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája fiataljai bizonyultak a legjobbnak a „Három vármegye kincsei – Fedezzük fel értékeinket! – Hungarikumok és megyerikumok" című vetélkedő csütörtökön Győrött megtartott megyei döntőjében.A győri Kovács Margit iskola adott otthont február 9-én „Három vármegye kincsei – Fedezzük fel értékeinket! – Hungarikumok és megyerikumok" című vetélkedő megyei döntőjének. Az eseményen két kategóriában összesen 32 diák mérte össze tudását 4-4 fős csapatokban.

A szervezők nagy örömére a vetélkedőt megtisztelte személyes jelenlétével dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke, aki biztató gondolatait is megosztotta a jelenlévőkkel. Beszédében hangsúlyozta, hogy az értékek felkutatása, gyűjtése nem csak a felnőttek dolga, feladata, ezen a vetélkedőn a diákok is bemutathatják és felfedezhetik saját helyi értékeiket is, amikre büszkék lehetnek. Azok, akik érdeklődnek az értékek iránt, jobban felismerik saját térségük, lakóhelyük értékeit is - így lesz az valóban itthonból – otthon, ahova mindig jó érzés legyen hazatérni.A versenyt dr. Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke, a Megyei Értéktár Bizottság elnöke nyitotta meg, emlékeztetve a résztvevőket és jelenlévőket arra, hogy a többfordulós vetélkedőt a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztályának felhívására benyújtott sikeres pályázata keretében valósíthatja meg. A megvalósítás további támogatói között megemlítette az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási Központját, annak vezetőjét, Némethné Fülöp Teréziát, a Europe Direct Tájékoztató Központ Győr-Moson-Sopron megyei irodáját, illetve a Lipóti Pékséget. Megköszönte továbbá mindazon pedagógusok munkáját, akik szakmai segítségükkel végig kísérték a vetélkedőt, a felhívás összeállításától a megyei döntő lebonyolításáig.A vetélkedőről és a versenyszabályokról a szervezőbizottság képviseletében Horváth Éva Andrea, a Kovács Margit iskola igazgatója adott áttekintést, majd megkezdődött a közel két órán át tartó verseny. Hasonló témák, témakörök, de életkorokhoz igazított, sokrétű lexikális tudást, de ügyességet is igénylő feladatokat oldottak meg a fiatalok. Kezdetben kis izgalommal, később már a minél pontosabb és gyorsabb megoldásba belefeledkezve, igazi csapatokat alkotva szorgoskodtak.Az eredményhirdetés előtt az érdeklődők megtekinthették az iskola műhelyeit. Ám a nap talán legjobban várt pontja mégis a nyertesek felfedése volt.1.helyezett:Mihályi Általános Iskola2. helyezett: Petőfi Sándor Általános Iskola Győr-Ménfőcsanak3. helyezett: Nakovich Mihály Általános Iskola Kópháza4. helyezett: Móra Ferenc Általános Iskola, Mosonmagyaróvár1.helyezett: Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma2.helyett: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Csorna3.helyett: Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája4.helyett: Győri Műszaki SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, MosonmagyaróvárAz eredményhirdetés során természetesen nem csak az abszolút győztesek kaptak értékes ajándékokat, hiszen a szervezők gondoskodnak arról, hogy minden diák, illetve a felkészítő tanárok számára is jusson néhány olyan értékes, hasznos, kedves ajándék, ami erre a versenysorozatra, erre a napra emlékezteti majd őket.