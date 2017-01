Soproni erdőmérnöki kar - Az itt kötött barátságok életre szólnak

A selmeci diákhagyományok évszázados múltra tekintenek vissza.

„Mindig érdekelt a természet, egészen kisiskolás koromtól fogva. Az egyetemen bebizonyosodott, hogy jól döntöttem, amikor ezt a pályát választottam. Természetvédelemmel szeretnék foglalkozni, érdekel a kutatás és a terepmunka is" – mondja Szamosvári Erik, aki a legutóbbi tanévben vette át természetvédelmi mérnök diplomáját.Az országban egyedül a karon képeznek erdőmérnököket, emellett környezetmérnöki, vadgazdamérnöki és természetvédelmi mérnöki képzésekre is jelentkezhetnek a fiatalok. Mindegyiknek hagyományosan erőssége a gyakorlati képzés, így aki rajong a természetért, élvezni fogja a terepgyakorlatokat, tanulmányutakat, a nemzeti parkok és erdőgazdaságok látogatását vagy a tanvadászatokat. Mindezekben a kar kiemelt partnerei az állami és magán-erdőgazdaságok, nemzeti parkok, hazai és multinacionális vállalatok, valamint a kutatóintézetek, akikkel közösen készítik fel a hallgatókat nemcsak magyar, hanem európai és globális szinten is az erdészet feladatainak megoldására.

Szamosvári Erik tavaly vette át természetvédelmi mérnök diplomáját.

„A tudás, amit a karon megszerezhettünk, igen sok területet lefed, mindenki megtalálhatja azt, ami igazán érdekli. Az oktatók szívesen segítenek ebben" – mondta Szamosvári Erik, aki kiemelkedő szakmai eredményeiért köztársasági ösztöndíjban részesült.A kar az utóbbi években új infrastruktúrát alakított ki: új előadótermek, kollégiumok, diákhotel, kutatóbázisok, korszerű laboratóriumok épültek, amelyek az oktatás mellett a diákok kényelmét is szolgálják. A külföldi ösztöndíjakkal rengeteg lehetőség nyílik meg az itt tanulók előtt elsősorban Európában, de akár a kontinensen túl is. Nyitott az út a több hónapos, fél- vagy akár egyéves külföldi tanulmányokra.

A beilleszkedést is segítik az évszázadokra visszanyúló „selmeci diákhagyományok", melyek értékét ékesen bizonyítja, hogy 2014-ben felkerültek az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. „Sopronban a diákhagyományok által megteremtett légkör olyan, mintha az ember egy nagy családban élne. Mindenki ismer szinte mindenkit, a hagyományok alapja az összetartozás és a barátság, ezáltal olyan segítőkészek a diáktársak egymással, amit máshol nehezen tudok elképzelni. Azok a barátságok, amik itt kötődnek, életünk végéig elkísérnek minket" – folytatta Erik.Visszatér Sopronba a földmérő és földrendező mérnöki képzés. A szakot 6+1 féléves, államilag finanszírozott formában indítják, a jelentkezést február 15-ig lehet beadni. „Olyan lelkes fiatalokat várunk, akik otthonosan mozognak az informatika világában, remek térbeli tájékozódási képességgel rendelkeznek, és akiket nem riaszt el, ha később nem tipikusan irodai munkát kell végezniük. Sokat lesznek terepen, rengeteget dolgoznak különböző mérőeszközökkel, nagy pontosságú GPS-mérőállomásokkal és a térinformatikai laborban. A végzett mérnököket rengeteg lehetőség várja a munka világában: elhelyezkedhetnek geodéziával foglalkozó cégeknél, földhivataloknál, de akár saját vállalkozásba is foghatnak" – mondta dr. Facskó Ferenc dékáni hivatalvezető.

A képzésekről bővebb információ a kar honlapján, a www.emk.uni-sopron.hu és a www.emk.nyme.hu címen érhető el.