Soproni betegpanasz: miért kellett ennyit várni az eredményre?

„Már rég kezelésre szorult volna!" – mondja elkeseredetten felesége. A kórház szerint a beteg érdekében azonnal intézkedtek.

– Március 28-án a soproni urológián férjemnél a főorvos úr szövettani mintát vett, és azt mondta, két hét múlva jelentkezzünk további megbeszélés céljából, ha az eredmény már elkészült. De ez az eredmény április 26-án csak a főorvos kijárásával lett kész. Plusz két hetet vártunk, és a férjem napról napra rosszabbul lett. Ez az egy hónap nagyon legyengítette, már rég kezelésre szorult volna. Ha előbb megjön az eredmény, talán nem romlik le ennyire az állapota – fordult panaszával elkeseredetten a Kisalföldhöz Németh Dénesné. Ahogy elkészült férje szövettani lelete, azonnal Győrbe küldték, s ott rögtön meg is kezdték a kezelést. A sietségből azt a következtetést vonta le, hogy a terápiát már előbb el kellett volna kezdeni...– A beteg intézményünkben orvosi kezelés alatt állt, több osztályon, különböző megbetegedésekkel. A szövettani mintavételt követően a betegellátó osztály tartja a kapcsolatot a patológiával és tájékoztatja a beteget a vizsgálat eredményéről. Az intézményben hatályos szakmai protokoll előírja a különböző mintavételi eljárások határidejét azzal, hogy több speciális vizsgálatot igénylő esetben – a panaszosé is ilyen volt – hosszabb időt vesz igénybe a levett szövetminta kiértékelése – reagált a Soproni Gyógyközpont megkeresésünkre. Dr. Tóth László megbízott orvos igazgató hozzátette: megértve a beteg elégedetlenségét, az igazoló jelentésekből megállapították, hogy a szövettani eredményt követő laborvizsgálat után a magasabb ellátási szintű intézménybe utalás soron kívül megtörtént. A patológiai osztály létszáma megfelelő és ez nem is áll összefüggésben a diagnosztikai eljárás elhúzódásával. A leletátfutási időtartam oka a beteg kórtörténetében keresendő. Jelen diagnosztizált kórképben a beteg felépüléséhez a gyógyulás prognosztizálható, melyhez ezúton is jobbulást kívánunk! – áll a kórház tájékoztatásában.