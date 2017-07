Soproni belváros: felújítás miatt zárva - fotók a munkálatokról

Támogatás 1,98 milliárd



A Modern Városok Program 1,98 milliárd forintos támogatásából megvalósuló belvárosi rekonstrukció a tervek szerint 2018 szeptemberéig tart.

Közműveket cserélni, utat burkolni nem lehet a téli fagyok idején és annak is örülni kell, hogy megszépülnek a közterületek, ennek ellenére az itt élők és az idelátogatók türelmetlensége is érthető. Hiszen van például olyan múzeum, ami már ki sem nyit, mert száraz lábbal nem elérhető. Olyan vélemény is eljutott a szerkesztőséghez, hogy nem dolgoznak elég gyorsan a belvárosi felújításokon, ezt azonban cáfolta a Városfejlesztési Kft.– Folyamatosan felügyeljük a munka előrehaladását. Előre nem ismert, föld alatti elektromos kábelek kiváltása okoz nehézségeket. Ezekre a kivitelezés során kell műszaki megoldást találni a szolgáltató cég bevonásával. Egy ilyen beruházás során emellett nem minden munkafázis látványos. A közműcseréknél a vezetékek kamerás ellenőrzése sem olyan feladat, amihez egész brigádok kellenének – mondta el Kelemen Imre, a Városfejlesztési Kft. ügyvezetője.Lassítja ugyanakkor a munkát olykor az időjárás, konkrétan a zuhogó eső és a felázott talaj. Ez pedig elsősorban a belváros lakóinak okoz nehézségeket, akiknek a helyenként bokáig érő sárban is haza kell jutniuk. A Hátsókapu, a Fegyvertár, a Templom utca nehéz terep ezekben a hetekben. A Hátsókaput idén lebetonozzák, a végleges burkolat csak jövőre készül el, mert az Orsolya tér és a Szent György utca felújítását végző gépek innen közelítik majd meg a belvárost. A türelem és a tolerancia ezért még szükséges lesz egy jó darabig a történelmi utcák környékén. A Modern Városok Program 1,98 milliárd forintos támogatásából megvalósuló belvárosi rekonstrukció a tervek szerint 2018 szeptemberéig tart. Ahol már megkezdték az utcák kivitelezését, év végéig fejezik be, a Szent György utca és a Hátsókapu jövő évben újul meg teljesen.A félreértések abból erednek, hogy a munkák megkezdésekor a városháza kiadott a lakóknak egy ütemtervet, s ehhez képest bizony van változás. A Templom utcának a Fő tértől a Bünker közig tartó szakaszát június 22-én kellett volna a lakóknak kiadott táblázat szerint átadniuk. Úgy tudjuk, a kivitelezőnek van egy szerződött határideje, ez 2018 szeptemberének vége. Ezen belül nincs határidő, a munkafolyamatok észszerűsége alapján úgy és akkor váltanak területet, ahogy éppen szükséges. Van, ahol hátrébb vannak hetekkel, máshol meg előbbre egy hónappal. Az, hogy van-e csúszás a kivitelezésben, majd csak 2018 nyarán derül ki.