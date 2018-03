Sopronhorpács: születésnapos énekkar

Népdalfeldolgozások, világi és egyházi művek, könnyedebb műfajok és igazi zenei csemegék egyaránt szerepelnek a Szentirmay Elemér Vegyeskar repertoárján. Nem először, s nem is utoljára szeretnék megmutatni a dalosok, mit tudnak, a március 3-i koncertjük azonban most mégis kicsit más lesz – ünnepélyesebb.

– Bár korábban is működtek énekkarok Sopronhorpácson, a háború után, sőt, még régebben is, a mi együttesünket 1978-ban alapította Gintli Zoltánné Erna néni. Ma is vannak a vegyes karban olyanok, akik azóta is együtt énekelnek

A Szentirmay Elemér Vegyeskar tagjai számára összetartó erő a zene, s persze a jó társaság is motiváló.

– meséli Horváthné Kemény Tünde, az énekkar vezetője, aki 1996-ban került a kórusba, s 2001-ben vette át a karnagyi feladatot.

– Március harmadikán délután három órakor születésnapi hangversenyt tartunk a művelődési házban, amire az érdeklődők mellett várjuk régi tagjainkat is. Nagyon készülünk az alkalomra, amin vendégül látjuk a baráti Völcseji Népdalkört, a nagylózsi Belcanto Vegyeskart és a Fertőszentmiklósi Pedagógus Női Kart is. Két szólistánk is lesz Göndöcs Petra és Nagyné Simon Krisztina személyében – sorolja a tudnivalókat a karnagy. Huszonöt tagot számlál a negyvenéves énekkar, mindnyájan lelkes amatőrök, akik szabadidejüket áldozzák a közös éneklés élményéért. De nemcsak saját kedvükre dalolnak: nélkülük nincs ünnep Sopronhorpácson.

– Régebben jártunk külföldre is, fellépéseink voltak és vannak ma is a környéken. Tagjaink zöme már nyugdíjas vagy ahhoz közelít, de azért van néhány fiatalunk is. Reméljük, ők majd vonzzák az újakat is – mondja optimistán Horváthné Kemény Tünde.

– Számunkra összetartó erő a zene, s persze a jó társaság is motiváló. Amikor énekelünk, elfeledkezünk a napi gondokról, csak a muzsikára figyelünk. Gyakorolni kell, de nagyon szépen szól, ha már jól megy. S ez öröm mindenkinek – fogalmazza meg az énekkari lét szépségeit az együttes vezetője. Hogy mennyire szépen is szól a közösség éneke, azt most bárki meghallgathatja születésnapi, ezúttal is ingyenes hangversenyükön.