Sopronból hódít a The Blues Brothers

Hazai és külföldi turné előtt állhat a stáb, a megállapodások körvonalazódnak - írja a soproniszinhaz.hu . A leghűségesebb városban május 12-én (szombaton) és május 18-án (pénteken) este hét órakor bérletszünetben látható az előadás. A hónap végén pedig búcsúzik a helyi közönségtől a csapat.A produkció jogtulajdonosainak képviselői elragadtatással nyilatkoztak az egyedülálló, Broadway-t időző látványvilággal, elkápráztató világítástechnikai megoldásokkal és magas színvonalú zenei parádéval elkészült soproni koncertshowról. Neves producer is érdeklődik az előadás iránt, a darab nem csak itthoni, hanem németországi karrier előtt áll.A Feke Pál és Serbán Attila rendező, művészeti vezető, főszereplő kettős irányításával készült látványos, nagyszabású előadásban mozis részek, soproni légifelvételek és nemzetközi szintű videografikai megoldások láthatók. A díszlet Tóth Kázmér munkája, a jelmeztervező Szélyes Andrea. A világszintű fényparádé Madarász János "Madár", az ország kiemelkedő világítástervezőjének a nevéhez köthető.A történet szerint a blues-testvérek világ körüli turnéjuk egyik állomásaként érkeznek meg Sopronba, s mivel nem várja őket senki, egy oldalkocsis motorral, vicces helyzetek közben jutnak el a színházig. Itt aztán két órát kapnak, hogy előadják műsorukat, mert jön értük a rendőrség. A keretjátékok megírásábanSzente Vajk volt a segítségükre. A koncerten fúvósokkal megerősített kilenctagú zenekar játszik - köztükGyenes Béla, Barry White egykori sztárzenésze, szaxisa, aki szinte az összes magyar zenekar muzsikusa, s jelentős számú lemez őrzi egyedülálló és fergeteges játékát. A vokálban szintén országos hírű énekesnők, Czerovszky Henriett és Vincze-Fekete Vera erősítik a dalokat. Jónás Andrea és Tóth Verafelváltva énekli Aretha Franklin két nagy slágerét, a Sopron Balett tagjai Túri Lajos koreográfiáira pedig új arcukat megmutatva lepik meg a közönséget.A The Blues Brothers – The Hungarian Show című produkció májusban búcsúzik a soproni közönségtől, hogy elindulhasson új útjára.