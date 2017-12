Sopronban Tomika nem jár, nem beszél - fotó

Tóth Mónika próbál mindent megtenni Tomikáért, de a halmozottan sérült kisfiú ellátása felemészti minden erejét... Fotó: Magasi

– Kisfiam oxigénhiánnyal született, halmozottan sérült, már nem is biztatnak azzal, hogy állapota valaha is javulni is fog... Egy-egy szót mond, de egyedül ülni sem képes, cipelnem kell a fürdőszobáig is. A legnagyobb gond az, hogy sokszor csak fizetett segítőkkel tudom megoldani a felügyeletét, de ez kimeríti az anyagi lehetőségeimet – mondja szomorúan Tóth Mónika. Az ápolási díj, a félállás bére, a gyerektartás és a családi pótlék arra elég, hogy kifizesse a lakbért és a rezsit. Jó, ha ötvenezer forint marad a megélhetésükre, pedig a kisfiú állapota igényelné a gyógytornát, a masszázst, nem beszélve a mozgatását segítő eszközökről.

Ha támogatást adna vagy kérne



A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat átutalással, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámon, illetve az ügyfélszolgálati irodáinkban kihelyezett sárga postai csekkeken is eljuttathatják hozzánk. Az alapítvány segítségét kérő olvasók jelentkezését a Kisalföld szerkesztőség, 9021 Győr, Újlak utca 4/A postacímre vagy az alapitvany@kisalfold.hu e-mail-címre várjuk.

– Csak a speciális babakocsi esővédője harmincezer forintba kerülne, de ilyesmire nem jut egyáltalán – sóhajt Mónika, magához ölelve kis-nagy fiát. Az édesanya sehová sem tud menni Tomika nélkül, a napok ugyanúgy telnek évek óta. Míg a kisfiú a speciális iskolában van, addig anyukája dolgozik, délután pedig az egyetlen szoba közepére tett matracon fekvő Tomikát igyekszik átmozgatni; aztán etetés, fürdetés, öltöztetés – és másnap ugyanez kezdődik elölről... Ebben a nehéz helyzetben segít alapítványunk.