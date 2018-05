Sopronban leszakadt az ég: volt, ahol 1 méter magasan állt az özönvíz - Kapuvár jeget is kapott - fotó, videó

Volt, ahol 1 méter magasan állt a víz Sopronban



A csütörtök délutáni zivatar és az éjszaki viharos időjárás miatt Győr-Moson-Sopron megye tűzoltóinak többször kellett beavatkozniuk. Sopronban a Vas Gereben utcában és az Ógabona téren kellett családi házak pincéjéből vizet szivattyúzni, ahol egy autót és a berendezési tárgyakat veszélyeztette a közel egy méter magasan álló víz, az Árpád utcában pedig egy régészeti feltárásnál a kutatógödrök teltek meg vízzel, veszélyeztetve a régészeti tárgyakat.



Az egy méter magasan összegyűlt csapadékot szivattyúval eltávolították a soproni tűzoltók. Kapuváron a Fő téren egy letört vastag faág okozott forgalmi akadályt a járdán és az úton, a helyi hivatásos tűzoltók lefűrészelték és eltávolították az ágat.



Éjszaka a mosonmagyaróvári és lébényi hivatásos tűzoltók mellett a rajkai önkéntes tűzoltókat is riasztották Rajkára a Kossuth Lajos utcába, ahol kigyulladt egy lakatlan ház teteje és a tetőtérben lévő faanyag néhány négyzetméteren. Az elsőnek kiérkező helyi önkéntesek gyorsan megfékezték a lángokat, amit valószínűleg villámcsapás okozott. Az eseteknél nem sérült meg senki - közölte Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Olvasónk fotója

Nem mindenhol tudtá elnyelni a kanálisok a vizet, olvasóink a Győri útról üldött megdöbbentő felvételeket:Csütörtökön és pénteken is a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több órára kisüt a nap. Ma erőteljesebb gomolyfelhő-képződés főként a nyugati országrészben várható, és elsősorban a Dunántúlon és az Alföldön valószínű zápor, zivatar, felhőszakadás. Éjszaka leginkább a Nyugat-Dunántúlon, pénteken pedig már másutt is, legkisebb eséllyel délkeleten számíthatunk szórványosan csapadékra. Ma a keleti szél többfelé megélénkül, az Északi-középhegység térségében megerősödik. Éjszakára mindenütt mérséklődik a légmozgás, majd a Dunántúlon az északira forduló szél megélénkül. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul, de néhol ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken nagyrészt 24 és 29 fok között valószínű, de a nyugati határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.