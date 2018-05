Sopronban leszakadt az ég: megdöbbentő fotók és videó az özönvízről - Kapuvár jeget is kapott - fotó

Olvasónk fotója

Nem mindenhol tudtá elnyelni a kanálisok a vizet, olvasóink a Győri útról üldött megdöbbentő felvételeket:Csütörtökön és pénteken is a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több órára kisüt a nap. Ma erőteljesebb gomolyfelhő-képződés főként a nyugati országrészben várható, és elsősorban a Dunántúlon és az Alföldön valószínű zápor, zivatar, felhőszakadás. Éjszaka leginkább a Nyugat-Dunántúlon, pénteken pedig már másutt is, legkisebb eséllyel délkeleten számíthatunk szórványosan csapadékra. Ma a keleti szél többfelé megélénkül, az Északi-középhegység térségében megerősödik. Éjszakára mindenütt mérséklődik a légmozgás, majd a Dunántúlon az északira forduló szél megélénkül. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul, de néhol ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken nagyrészt 24 és 29 fok között valószínű, de a nyugati határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.