Sopronban elkezdődött a belváros felújítása - Olvasónk fotója a munkakezdésről

küldjön fotót, videót: tudosito@kisalfold.hu Mit tapasztal a felújításon? Írja meg,, videót:

A belvárosi ingatlanok megközelíthetősége érdekében az érintett utcák felújítása szakaszokra bontva, ütemezetten történik majd, ezáltal is a legkisebbre csökkentve a felújítással járó esetleges kellemetlenségeket – ígérték a városházán. Fontos tudni, hogy a belvárosi utcák és terek felújítása alatt nem lehet majd az épületek udvarán és az utcákon parkolni, a jogosultaknak ez idő alatt az önkormányzat biztosít közterületi ingyenes parkolást. A parkolási engedélyek kiadása miatt a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztályát (Fő tér 1.) kell felkeresni, lakcímkártyával, igazolvánnyal és a gépjármű papírjaival igényelni az ingyenes parkolási igazolványt.

- Hétfőn elkezdődött a történelmi belváros burkolatainak és közműveinek felújítása. A munkákat szakaszokra bontják, mivel a kivitelezés ideje alatt az épületek udvarán és az utcákon nem lehet parkolni. A munkálatok kezdetéről már korábban beszámoltunk >> Az Orsolya tér és az evangélikus templom előtti tér a Fő térhez hasonlóan „nagy kockakő" burkolatot kap, a belvárosi utcák pedig az Új utcai burkolat mintáját követve fognak megújulni.A Kolostor utcában fákat ültetnek, köréjük kőből készült ülőpadok kerülnek. A megmaradó kandeláberek lámpafejeit energiatakarékos, LED-es világítótestekre cserélik és néhány kiemelkedő épület és szobor – a Kolostor utcában, az Orsolya téren és a Szent György utcában – díszvilágítást is kap.Az Orsolya téri Mária-kutat is restaurálják, de megújul a Fegyvertár utcából nyíló emlékmű és park is.