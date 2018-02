Sopronban bontják az ovit, a lakók aggódnak

Olvasóinkat felháborította a lővereki óvodakert fáinak kivágása. A beruházás végén újakat ültetnek.

„Célravezetőbb, ha az egykori Szent Margit Óvoda jelenlegi épületét lebontjuk és egy korszerűbbet építünk a helyére" – nyilatkozta Veres András megyés püspök a Kisalföldnek július elején.Már tavaly szerették volna elkezdeni a bontást, de az engedélyeztetés az egyik szomszéd fellebbezése miatt késett. Azóta jogerőre emelkedett az építési engedély, a kivitelezők nekiállhattak a környék lakói által nem nagyon várt építkezésnek. Az óvoda ugyanis egy rendkívül szűk utcában van, a szomszédok a parkolási gondoktól félnek. A püspökség szerint nincs mitől tartani, egy nyolcállásos belső parkoló is lesz. De a lakók nem nyugodtak meg.

– Azért költöztem anno a Lőverekbe, mert zöldben akartam élni. Gyönyörű nagy fák voltak előttünk, erre most kivágták őket. Ezt is a nagyobb óvoda miatt – hívta szerkesztőségünket a szemben lakó Kovács Zoltán, aki a parkolási gondok rendezését sem tartja elfogadhatónak. – Egy csoporttal bővül az óvoda és nyolc pluszparkoló? Eddig is neki-nekitolattak a kapumnak, eztán is így lesz. Túl szűk ez az utca egy intézménynek – dohog Kovács Zoltán.

– A bontást és tereprendezést követően a püspökség tájékoztatást fog adni – reagált a beruházó nevében olvasónk megkeresésére Kovács András, a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatója. Hangsúlyozta, a fenyők mellett döntően a tiszafákat vágták ki, ami köztudomásúan rendkívül mérgező. Több kivágásra nem lesz szükség, és jó hír, hogy a kivágott példányokat az építkezés befejezése után pótolják.