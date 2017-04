Sopronban a Tescónál is Líra-Móra könyvesbolt nyitott az Alexandra helyén

Összesen 24 egykori Alexandra könyvesbolt helyén nyit Líra-Móra könyvesbolt néven új üzletet április végéig a Janikovszky és Kolosi Kft., az üzemeltető kedden az utolsó szükséges szerződéseket is aláírta az üzlethelyiségek bérbeadóival. Húsz könyvesbolt már megnyílt, további négy megnyitása a következő hetekben várható - tájékoztatta a Líra Könyv Zrt. az MTI-t.A közlemény szerint a januárban bezárt egykori Alexandra könyvesboltok kiesését az egész magyar könyvpiac megérezte, a Móra Könyvkiadó és a Líra-csoport tulajdonosai ezért elhatározták, hogy ajánlatot tesznek az ingatlan-tulajdonosoknak a stratégiai szempontból fontosnak ítélt könyvesboltok átvételére. Az általuk létrehozott Janikovszky és Kolosi Kft. végül 24 üzlethelyiség bérleti jogát szerezte meg az ország számos pontján.A szerződések aláírása után a legtöbb helyen lezajlott a leltár is, a Líra Könyv Zrt. - mint nagykereskedő - pedig ajánlatot tett a korábban az Alexandra-csoporttal szerződésben álló kiadóknak az árukészlet bizományos átvételére. A kiadók éltek a lehetőséggel, így sikerült elkerülni, hogy kereskedelmi és kulturális szempontból egyaránt fontos könyvesboltok huzamos ideig zárva tartsanak - közölte a Líra.A Líra Könyv Zrt. emellett saját kereskedelmi és franchise hálózatát is növelte. Az ugyancsak tavasszal megnyíló mohácsi és tököli Líra-könyvesboltok mellett a fővárosi Dohány utcában kedden - háromhetes próbaüzem után - megnyit a Magvető Café is. Az irodalmi kávézó és könyvesbolt elsősorban a Magvető Kiadó könyveit kínálja a vásárlóknak.Több mint 700, a Magvető Kiadó gondozásában megjelenő kötet kapható jelenleg kereskedelmi forgalomban, de eddig nem volt olyan könyvesbolt, ahol a vásárlók a teljes kínálatból válogathattak volna. A Magvető Café emellett találkozási pont is kíván lenni, ahol kötetbemutatók, kisebb színházi előadások és rendhagyó irodalomórák várják a szépirodalom barátait.Az április végére lezáruló építkezési folyamat végén összesen 2 könyvesboltot működtet majd a Líra-csoport, ezzel Magyarország legtöbb könyvesboltot üzemeltető hálózata jön létre - közölték.A nyilvános cégadatok szerint a Líra Könyv Zrt. nettó árbevétele 2015-ben 5,89 milliárd forint volt az előző évi 5,13 milliárd forint után. A cég mérleg szerinti eredménye 167 millió forintra nőtt az előző évi 145 millió forint után.