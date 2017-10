Sopronban a lakók zebrát szeretnének a Mikoviny útra

– Nagyon kellene legalább egy zebra a Mikoviny útra! – keresték meg szerkesztőségünket az utca lakói a kéréssel.



Illusztráció

Valóban nincs egyetlen kijelölt gyalogátkelőhely sem a viszonylag forgalmas lővereki utcában, holott a közelben idősek otthona, iskola és két buszmegálló is van. A körzet képviselője, Farkas Ciprián is tud az ott lakók kéréséről, sőt, már el is indította azt a hivatalos folyamatot, aminek eredménye egy zebra lehet a Mikoviny úton.

A gyalogátkelőhely létesítése ugyanakkor – mint a városházán megtudtuk – nemcsak annyiból áll, hogy felfestik a fehér csíkokat az aszfaltra. Különböző hatóságoknak kell megvizsgálniuk a felvetést, s ha egyetértenek vele, meg kell találni az ideális helyszínt is, ahol a zebra kellő megvilágítást kaphat és minden közlekedésbiztonsági előírás érvényesül.Szóval zebra lesz, már csak az a kérdés, mikor.