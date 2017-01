Sopronban 15 cm hó hullott, Kapuvár környékén is szépen havazott - videó, csodás téli képek

Kapuvár, vasárnap délelőtt.

"11 órás adatok szerint Sopronban a Kuruc dombon 15 cm, Brennbergbányán 19 cm, Himodon és Kapuvár környékén 10-10 cm hó hullott. Utóbbi két településen már elállt a hó. Ezeket az adatokat közel véglegesnek tekinthetjük, hamarosan mindenhol eláll a havazás megyénkben" - mondta Kiss Márton, az OMSZ soproni állomásának vezetője.Egy ember sérült meg -Kapuváron a Kapukom vasárnap reggel 6 óra óta 3 munkagéppel és 10 emberrel takarítja a havat a város útjain és járdáin.

Hó borította fák.

Vasárnap a délutáni óráktól a Dunántúlon megerősödő (45-65 km/h) északnyugati szél a Dunántúl nyugati megyéiben jellemzően alacsony, de Sopron környékén akár már magasabb hótorlaszokat építhet a hétfő déli, délutáni órákig - figyelmeztet az OMSZ.

Téli életkép

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) mérései szerint 10 órakor a hóréteg Sopronban elérte a 13 cm-t. Ugyanekkor Sopronhorpácson 11 cm-t mértek. Győr környékén csak helyenként van hólepel. A hőmérséklet Sopronban -7.5, Győrben -9.0 fok. "A leghidegebb a megyében ma hajnalban Péren volt, -13.4 fok" - közölte Kiss Márton, az OMSZ soproni állomásának vezetője.

Vasárnap a nyugati tájakon hószállingózás, gyenge havazás előfordulhat, máshol viszont sok napsütésre van kilátás. Tovább folytatódik a nagyon hideg, fagyos idő -Az M1-es autópályán a hegyeshalmi határátkelőnél hatósági ellenőrzést végeznek, a kilépő oldalon emiatt kb. 2-3 km-es torlódás alakult ki."Az ország középső és keleti részén csapadékmentes az idő, de a Dunántúl nyugati megyéiben továbbra is havazik.A gyorsforgalmi utak, valamint a fő- és a mellékutak burkolata általában száraz, viszont. A havazás kezdete óta folyamatos az érintett utak síkosság-mentesítése.A látási viszonyok általában jók, csak a havazással érintett nyugati határszélen csökkent a látótávolság helyenként 100-300 méter alá" -Mindeközben az is kiderült, hogy vasárnapra virradóra megdőlt az országos napi minimum hőmérsékleti rekord. Az új csúcs mínusz 28,1 Celsius-fok. Bővebb információkatKapuváron is havazik, tudósítónk szerint itt az ideje elővenni a hólapátot! Olvasónktól fotókat is kaptunk."Sopronban egész éjszaka havazott, de hajnalban már a Jereván lakótelepen is dolgozott egy hókotró. Bízunk benne, hogy a város forgalmasabb útjain is mielőbb eltakarításra kerül az éjszaka folyamán lehullott hó mennyiség" - írta Olvasónk, Láng Richárd, aki videót is készített.