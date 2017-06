Szombat délután nem csak a harangok szólnak a belvárosban.Tucatnyi helyi és soproni kötődésű vidéki zenekar mutatkozik be a belváros legszebb helyszínein. Sőt, a Soproni Zenész Barátok a legendás THE ROLLING STONES zenekar dalait mutatják be saját elképzelésük szerint.