Sopron Kultúrájáért díjat kapott Dr. Kovácsné Bircher Erzsébet

A díjat a kultúra és a művészet terén nyújtott kiemelkedő teljesítményével érdemelte ki. A rendszerváltást követően az önkormányzat közművelődési felügyelője volt, segített megteremteni a város kulturális intézményhálózatát. Elévülhetetlen érdemei vannak az önálló társulattal rendelkező Soproni Petőfi Színház létrejöttében és épületének felújításában. 2000-től a Központi Bányászati Múzeum igazgatója.



– Való igaz, hogy az önálló soproni színtársulat megalakulása körül is bábáskodtam, de amire igazán büszke vagyok és ami a szívem csücske, az a múzeum. Sikerült olyan kiállítást létrehoznunk 2000-ben, amely felfogásában és elrendezésében is újszerű volt. A teljes kiállítótérben négynyelvű a feliratozás, a magyar, angol és német mellett szlovák nyelvű magyarázó táblák is kikerültek a tárlókra. Méghozzá azért, mert a magyar bányászat legjelentősebb korszaka a Felvidékhez kötődik. Fontos, hogy az onnan érkező látogatókban is tudatosítsuk: mindez közös kincsünk – meséli lelkesen dr. Kovácsné Bircher Erzsébet, akinek munkáját 2003-ban a múzeumi szakma legmagasabb kitüntetésével, Móra-díjjal ismerték el.



Ötletei, fejlesztési tervei az országban egyedülállóvá teszik a Soproni Múzeumot, amely 2002 és 2006 között bekapcsolódott a bányászat kulturális örökségét feldolgozó európai uniós projektbe is. A Templom utcai épületben olyan újszerű kiállítótereket hoztak létre, mint például a gyermekek számára kialakított élménybánya, ahol a kicsik játékos formában ismerhetik meg a bányászat technikai megoldásait. A felnőtteket interaktív technikatörténeti kiállítás várja, ami az energia felhasználásáról szól az ókortól napjainkig és azt is bemutatja, ebben mekkora szerep jutott a bányászatnak.