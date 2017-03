Sopron környéki nemzetiségi iskolák is támogatást kapnak - fotó

Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője is találkozott a Sopron környéki nemzetiségi iskolák képviselőivel.

Százötvenmillió forint kiegészítő támogatást kapnak a nemzetiségi iskolák és óvodák 2017-re - jelentette be az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár kedden Budapesten, ahol Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője is találkozott a Sopron környéki nemzetiségi iskolák képviselőivel.A támogatást 42 nemzetiségi önkormányzat által fenntartott intézmény kapja: 36 német, két horvát, két szlovák, egy román és egy ruszin nemzetiségi iskola, illetve óvoda - közölte sajtótájékoztatóján Soltész Miklós.Az egy-egy intézménynek megítélt támogatás összege hétszázezer és három és fél millió forint között van.

Az államtitkár kiemelte: az elmúlt hat és fél év és során nőtt a nemzetiségek szerepe és megsokszorozódott a támogatásuk is.A fejlődés a köznevelés területén is látványos, hiszen míg 2010-ben 12 köznevelési intézményt tartottak fenn nemzetiségi önkormányzatok, addig most 74-et, az intézményekben nevelt gyermekek száma pedig 3104-ről 14.082-re nőtt.„Az együttműködés a nemzetiségekkel az anyaországot is gazdagítja"- hangzott el a bejelentés eseményén, amelynek alkalmával a Sopron környéki nemzetiségi iskolák megjelent képviselőivel Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője is találkozott.