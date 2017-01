Sopron kiváló pedagógusa Gondi Rita és Hubert Pál

Hubert Pál és Gondi Rita

– Annak idején a Széchenyi-gimnázium matematika tagozatos osztályába jártam, osztályfőnököm pedig Szarka Árpád volt, Sopron kiváló képzőművésze és nagyszerű egyénisége. Az ő személyes példája nyomán választottam a pedagógusi pályát – nyilatkozta a Kisalföldnek Gondi Rita, a Handler-szakképző tanára, az intézmény művészeti munkaközösségének vezetője, aki matematika–rajz szakos tanári oklevele mellé mozgókép és médiakultúra, vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai tanári diplomát is szerzett. A Handlerben 2007-ben elindult művészeti képzés személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtése is az elismert pedagógus nevéhez fűződik.Innovációs tevékenysége elismeréséül 2015-ben mesterpedagógusi címet érdemelt ki. (Érdekesség, hogy jelenlegi főnökét, a Handler igazgatóját, Kósa Évát még a Deák téri iskolában tanította matematikára.)– Gyerekkorban imádtam rajzolni és szobrászkodni; a munkám során pedig a legnagyszerűbb érzés, ha a fiatalok örömüket lelik az alkotásban. Hiszem, hogy mindegyik diák képes valami rendkívülire – mondta Gondi Rita, akinek tanári pályáját számos megyei és országos díj fémjelzi.

Hubert Pál, a Berzsenyi-líceum matematika–fizika szakos tanára oktatóként, nevelőtanárként és kollégiumvezetőként részesült „Sopron kiváló pedagógusa" díjban.– A mostani szilvesztert már nyugdíjasként tölthettem Erdélyben. Csak úgy zengett éjfélkor a magyar és a székely himnusz a kolozsvári Bethlen-kollégiumban – emlékezett friss közösségi élményére. – Mindig is azt vallottam, hogy a családhoz és a nemzethez kötődés a legfontosabb. Ez és a humánum vezérelte pedagógiai munkámat. Ami a tanári pályát illeti, családunkban két évszázadra tekint vissza a hitben való oktatás és nevelés nemes feladata; generációk sora tanult evangélikus kántortanítónak. Édesapám evangélikus lelkészként a hitoktatóm is volt, édesanyám pedig matematika–fizika szakos tanárként szerepel a kiemelkedő pedagógusokat bemutató kötetben. Sarolta nővérem szintén a tanári pályát választotta. Megjegyzem, a lélek ápolása mellett elengedhetetlen a sport, a testedzés is. Az egészséges életmódot hirdetve rendszeresen kirándultam, táboroztam, sportoltam a diákokkal, továbbá a mai napig kosárlabdázom az öregfiúk csapatában. Mert az élet része a nemes küzdelem és a győzni akarás – emelte ki Hubert Pál.