Sopron - Szijjártó Jánosné az evangélikus otthonban ünnepelte 100. születésnapját

A százéves Szijjártó Jánosné húsz-harminc évet is letagadhatna a korából. Vallja, hogy a tartalmas élet tartja fiatalon. Fotó: Magasi

Csinos frizurával, divatos ruhában, királynői tartással fogadta a gratulációkat tegnap Szijjártó Jánosné az evangélikus szeretetházban található apartmanjában. Klári néni vasárnap töltötte be a századik életévét, tegnap Fodor Tamás polgármester is köszöntötte a jeles évforduló alkalmából.– Budapesten éltem egész életemben, a Bécsben lakó lányomhoz szerettem volna közelebb lenni, azért költöztem ide – mesélte magáról Szijjártó Jánosné. Klári néni tíz éven át tanított, egy évtizeden át térképszerkesztő volt, majd a Kossuth-nevelőotthon volt a munkahelye. Onnan is ment nyugdíjba, de hetvenkét éves koráig még gyerekek között dolgozott egy pszichológus mellett. A hosszú élet titkát is megosztotta velünk és olvasóinkkal:– Nagyon sokat kell dolgozni, éjjel-nappal, azonkívül keveset kell enni, sőt, nem árt néha koplalni sem – szólt a recept. Klári néni ma is tevékeny, sokat olvas, rádiót hallgat, délután egy kicsit tévét néz, de rendszeresen tornázik, a barátaival sűrűn levelez és részt vesz az otthon programjain is.– Felköszöntött a lányom és a két unokám, rokonok, barátok és itt is nagyon szép kis ünnepséget rendeztek nekem. Egy időre el vagyok látva virágokkal – mosolygott a kamerába Klári néni.