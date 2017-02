Sopron - Két keréken a városban

Szakály Réka télen sem válik meg kétkerekűjétől. Zebrán mindig leszáll, fő a biztonság.

A tavasz közeledtével egyre több kerékpáros pattan nyeregbe, persze a merészebbje a hideg ellenére sem szállt le a bicikliről. Mielőtt beköszönt a jó idő és újra használatba állítjuk a kétkerekűt, érdemes gondosan megvizsgálnunk. Emellett pedig azt is át kell gondolni, hogyan közlekedjünk helyesen. Ez ügyben kérdeztük Kovács Miklós rendőr alezredest, a Soproni Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetőjét.– A kerékpárosokra ugyanaz a KRESZ vonatkozik, mint az autósokra. Sopronban a rendőrség heti szinten megy ellenőrző körutakra. Nem az a célunk, hogy büntessünk, hanem hogy megelőzzük a baleseteket. Gyakran kerékpárra szerelhető lámpákat is adunk, ezzel is igyekszünk felhívni a biciklisek figyelmét a jól láthatóságra – mondta el a szakember.

Kovács Miklós tanácsokkal is ellátja a kerekezőket: lakott területen kötelező például az első és hátsó fék is, elöl-hátul lámpa, prizma, csengő. Lakott területen kívül mindezek mellett láthatósági mellény viselése is kötelező. És ezt nem kellene eltakarni táskával, kabáttal...A leggyakoribb hibák, amiket a kerékpárosok elkövetnek, hogy egyirányú utcában szembehajtanak a forgalommal, gyalogjárdán közlekednek, a zebrán nem szállnak le a járművükről. A körforgalomba is ugyanúgy be lehet hajtani, mint az autósnak, viszont fontos, hogy kezükkel jelezzék, amikor elhagyják azt. Ha véget ér a kijelölt kerékpárút, akkor az úttesten kell folytatni a kerékpározást.Nem mindenki ismeri azt a szabályt, hogy csak 16. életévét betöltött biciklis szállíthat tíz évnél nem idősebb gyereket, az életkorának megfelelő pótülésben.A rendőrség Sopronban toleránsan bánik a kerékpárosokkal, leggyakrabban figyelmeztetésben részesítik őket, ha szabálysértést követnek el, és csak ritkán büntetnek. Néha azonban muszáj... Helyszíni bírságolásnál ötezertől ötvenezer forintig terjedő büntetést róhatnak ki.