Sop-Rock Amatőr Tehetségkutató Fesztivál

"Zeneszerető bárki lehet, de zeneértő csak az , aki hangszeren is játszik. Más lesz a gondolkodása, a világnézete, mert a jó zene tanít!" TUJMER "SUBA"GÉZAA GYŐZTES lehetőséget kap az ÖRÖM A ZENE! 2017. évi országos sorozat döntőjében való szereplésre, amely októberben a Budapest Music Expo keretében lesz , és Magyarország 20 területi döntőjének győzteseivel küzdhet a HANOSZ 1 millió Ft-os fődíjáért.Díjak:1. helyezett : Részvétel az ÖRÖM A ZENE 2017. évi Országos döntőjében+fellépési lehetőség a 2017-os VOLT Fesztiválon2. helyezett :HOFFER HANGSZER 100.000 HUF-os vásárlási utalványa,amely beváltható BOSS és ROLAND termékekre3. helyezett : Music Shop-ron ajándékcsomagja (MUSIC SHOPRON)Nevezhet: bármilyen stílusú amatőr zenekar (olyan zenekarok,akiknek nem jelent meg albumuk kiadói gondozásban, illetve kereskedelmi forgalomban) saját számmal ill. számokkalA verseny lebonyolítása:- nevezési határidő: 2017. május 10.- nevezési díj : 10.000 HUF- minden zenekar 20 perc játékidőt kap 10 perces átszerelési idővel.- a fesztivál koncert jellegű, tehát élőben közönség előtt történik- angol vagy más nyelvű dalokkal is lehet jelentkezni,de ebben az esetben kérnénk a szövegek magyar nyelvű fordítását mellékelni.A jelentkezés feltételei:- nevezni kizárólag a hangarmusicgarden@hotmail.com e-mail címen lehet.az e-mail tartalmazza:- a zenekar rövid történetét- a tagok nevét és, hogy ki milyen hangszeren játszik- a zeneszerző és a szövegíró nevét- a csapat elérhetőségét (telefonszám, cím, honlap, e-mail, stb.)- a szövegek mellékelését (idegen nyelv esetén a fordítást is)- minden jelentkező küldjön egy demo felvételt (max. 10-15 perc) Wav, vagy MP3 formátumban