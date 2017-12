Sikeres a Benedek-kar Sopronban

– Ezzel az eredménnyel sikerült megőriznünk második helyezésünket a 14, óvodapedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmény között. A rangsor összeállításánál az első helyen jelentkezők, illetve a felvettek száma, a felvételi ponthatár, a jelentkezők nyelvtudása, az oktatók tudományos fokozata is szerepet játszott.



Büszkék vagyunk, hogy csak az ELTE előzött meg bennünket, így vidékiképzőhelyek tekintetében az elsők vagyunk – nyilatkozta az országos sikerről dr. Varga László, a Benedek-kar dékánja.

– Náluk az országos átlaghoz képest is magas a tanulmányi versenyért többletpontot szerzők és a külföldön részképzésben tanult-tanuló diákok aránya. Mivel a karra más megyékből jelentkezők számais nagy, beiskolázási körzetünk országosnak mondható. Az óvodapedagógusi szakon húsz oktató tanítja az alapképzésben részt vevő közel 500 hallgatót. – Köszönhető mindez annak, hogy a képzés gazdag múlttal, komoly tradíciókkal rendelkezik. Vannak olyan hallgatóink, akiknek a nagymamája is az intézmény padjait koptatta.



Anyáról gyermekre és unokára száll a gyakorlatorientált soproni képzőhely jó híre. Hallgatóink közel ötven külföldi felsőoktatási intézményben folytathatnak résztanulmányokat. A nálunk zajló angolnyelv-oktatás az óvodában, a gyógytestnevelés és a képzőművészet-kézműves specializáció, a német nemzetiségi óvodapedagógusi képzés unikális jellegű – tette hozzá a dékán.