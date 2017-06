Semmelweis nap Sopronban

Kossuth Zsuzsannára emlékeztek az idei Semelweis nap résztvevői; az 1848–49-es szabadságharcban a tábori kórházak főápolónője, Kossuth Lajos legfiatalabb húga a legelső katonakórházakat szervezte meg és elsőnek hívta fel a sebesült katonák ápolásának kötelességére a civilizált világ figyelmét. Ugyanúgy ápolta az osztrák katonákat, mint a magyar sebesülteket, később a hálás császáriak szabadítását is kijárták... A példaként állított életrajz után a különböző elismeréseket, címeket és kitüntetéseket adták át az arra érdemeseknek.Címzetes főorvosi kinevezésben részesült: dr. Tolvaj Balázs adjunktus és dr. Szöllősi András adjunktus.Főorvosi kinevezésben részesült: dr. Erdősi Tünde adjunktus és dr. KovácsSándor adjunktus.Adjunktusi kinevezésben részesült: dr. Kiss Éva Nikoletta szakorvos és dr. Andorka Sándor szakorvos.Tanácsosi címet kapott dr. Odler Anna csoportvezető főorvos.Főtanácsosi címet kapott: dr. Kardos Ildikó intézeti vezető főgyógyszerész.Semmelweis-napi kitüntetésében részesültek: dr. Cseke István osztályvezető főorvos, dr. Horváth Gábor adjunktus, dr. Charoumzadeh Dasthi Shahram adjunktus, dr. Bernád Zsuzsánna adjunktus, Földesné Varró Zsuzsanna ápoló, Bedyné Bogár Brigitta főszakács, Géczi Sándor szakápoló, Bencsák-Stadler Vivien élelmezési osztályvezető helyettes, Bozsoki Krisztián vezető ápoló helyettes, Bertha Noémi élelmezési csoportvezető, Dienes Enikő diplomás ápoló, Giczi Istvánné szakápoló, Gigler Károlyné vezető ápoló, Hevér Emőkehumángazdálkodási ügyintéző, Holler Gáborné szakápoló, Horváth Józsefné szakápoló, Horváth László asszisztens, Horváthné Németh Ildikó számviteli ügyintéző, Karnerné Varga Zsanett gondnok, Kóczán-Fábián Zsuzsanna szülésznő, Kránitz Lilla vezető szakasszisztens, Lajber Béláné szakápoló, Moser-Bán Katalin osztályvezető, Nagy Péterné orvosírnok, Németh Ildikó beszerzési csoportvezető, Nyári Rudolfné adminisztrátor, Őriné Szilvási Diána gyakorló ápoló, Paksi Ildikó segédápoló, Pálla Andrea műtős szakasszisztens, Czipetits Andrea vezető ápoló, Pintér Szilvia kontroller, Reisner Anna szakasszisztens, Sárvári Gabriella szakápoló, Sosztarichné Floiger Márta fizioterápiás szakasszisztens, Szalai Tamás gyógytornász, Szalayné Baranyai Sarolta szakápoló, Szentiváni Luca Mária gyakorló fertőtlenítő-sterilező, Szombathné Szeiman Tünde szakápoló, Takács László gépkocsivezető, Világosné Böröczk Beáta szakasszisztens, Weningerné Nemes Mária szakápoló.A Gasztroenterológiai Osztály szakdolgozói kollektíváját és az Intézeti Gyógyszertár kollektíváját is Semmelweis-napi kitüntetés emléklapjával ismertékel.Budapesten, az Emberi Erőforrás Minisztériumának Elismerő Oklevelét vehette át a Soproni Gyógyközpont munkatársa, Héberné Öri Éva kórházi védőnő. Az ünnepségen az elismeréshez a város és az intézmény vezetése is gratulált.Árki Mariann, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezetének Sopron Helyi elnöke és Farkas Andrea megbízott ápolási igazgató a MESZK elismerő oklevelét és Kossuth Zsuzsanna emlékérmet adott át Katona Jánosné, a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály vezető ápolója részére, a Szakdolgozói Kamara munkájában tanúsított kiemelkedő tevékenységéért.