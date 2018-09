Sebestyén Balázsék Sopronban indították a reggelt - fotók

Soproniak és rengeteg távolabbról érkező ezúttal nemcsak hallgatta, nézte is Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Vadon Janit.Sopronban mindig jó közönség! - mondták el a rádiósok, akik szemmel láthatóan maguk is élvezték a poénjaikra jól reagáló közönség szeretetét.A soproni Szünstein Krisztina és a harkai Preiner Mária szabadnapot vettek ki, hogy itt lehessenek és még be is öltöztek a fejős játék kedvéért.Pócza János kerekes székével és Zserbó nevű tacskójával már hét óra óta kuncogott a Mária-szobornál felállított mobil stúdióból kihangosított műsoron.Temesiné Bodó Judit lányával és unokájával Mosonszentmiklósról utazott hajnalban Sopronba, hogy élőben is láthassák kedvenceiket.Tomori Krisztina és Major István a két hónapos Zolikával szintén arra szánták a délelőttöt, hogy ezúttal élőben élvezzék a Rádió 1 reggeli műsorát.