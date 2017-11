Sár és letaposott fű Sopronban az Újtelek utcában

„Az Ógabona tér és az Újteleki utca közti gyalogosátjáró aszfaltjára a munkások autói felhordják a sarat. Ezt nem takarítják el, és ha nem száraz, szeles idő van, mi, gyalogosok hordjuk tovább a sarat cipőnkkel. A közelünkben lévő egyetlen füves területet tönkretették az itt dolgozók és az ide anyagot hozó teherautók. A járda burkolatát több helyen is besüllyesztették, a szegélyköveket letörték" – írta az Újteleki utcából elkeseredett hangú levélben olvasónk.

A keskeny átjáró nagyon sáros az építkezés miatt – panaszolták az ott lakók. Fotó: Olvasó-tudósító



Beszámolt arról is, hogy „a gyalogosforgalom számára kiépített járdára kihúzták a kerítést. Elférni nehezen lehet, mert a felelőtlen kutyasétáltatók nem szedik össze az ürüléket és nem szívesen megy le az ember a járdáról." Az építkezés előtti fizetőparkolókat ráadásul a teherautók közlekedése miatt raklapokkal zárták le, tovább csökkentve az egyébként is szűkös parkolási lehetőségeket.Olvasónk panaszát továbbítottuk a városházára is, ahol minden bizonnyal rögtön intézkedtek, mert másnap délután már slaggal mosták a járdát és az úttestet az építkezés környékén. Remélhetőleg nem csak egyszer.