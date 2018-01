Rosszul dőlt a fa, amputálással végződött a tragikus munkanap Sopronban

A per kezdetén a szembesítés nem hozott eredményt, délután azonban már megbánó volt a vádlott.

Munkavégzés közben maradandó fogyatékosságot okozó gondatlan veszélyeztetéssel vádolta dr. Gosztola Katalin ügyész azt a 41 éves soproni férfit, aki korábban baráti viszonyban volt munkatársával, a most 28 éves P. L.-lel. Mindketten egy ágfalvi vállalkozónál fakivágással kapcsolatos munkákat végeztek. A baleset 2015 júliusában történt a soproni erdőben. Kivágásakor a 28 méteres fenyő egy másik fára zuhant, nem sokkal később a földre pördült. Eközben úgy megsebesítette P. L. bal lábát, hogy azt térd fölött amputálni kellett.A dr. Gajdos Anikó, a Soproni Járásbíróság elnöke vezette büntetőperben a vádlott, V. A. nem érezte felelősnek magát. „Soha nem dolgoztam együtt P. L.-lel, most is csak azért mentem oda, hogy a vállalkozótól munkát kérjek" – hangoztatta.

P. L. elképedt a hallottakon. – Több mint két évet dolgoztam együtt V. A.-val – mondta. – Aznap délután 2-kor is közösen szóltunk a vállalkozónak, elfáradtunk, mára elég. Ő azt válaszolta, a maradék két kijelölt fát még ki kell vágnunk. Sajnos, ez lett a vége. V. A. még rám is kiáltott, amikor lezuhant az a fenyő: „Vigyázz, Lackó!"Próbáltam elugrani, de a földre estem, az meg a bal lábszáramat törte össze. V. A. kiabált segítségért. Egy arra kocogó szegedi házaspár sietett hozzám elsősegélyt nyújtani. Aztán a mentők kórházba szállítottak. A lábamat végül amputálni kellett. A kollégám többször is meglátogatott a kórházban, még sírt is, sajnálta a dolgot.A büntetőper délelőttje semmiben sem utalt e baráti viszonyra: szembesítéskor a vádlott rezzenéstelen arccal ragaszkodott verziójához. Pedig tanúk sora egyértelműen állította: több mint két éve voltak munkatársak. A tárgyaláson arról is szó esett, hogy a vállalkozó csak a baleset napján jelentette be hivatalosan visszamenőleges hatállyal munkavállalóit. Nagy igyekezetében olyat is bejelentett, aki akkor már két hete nem is nála dolgozott... Tanúvallomások arra is rávilágítottak, hogy a vállalkozó szerette volna, ha a hatóságoknak a résztvevők az igazságtól eltérően írnák le a történteket.Ezután a bíró, dr. Gajdos Anikó nyomatékosan közölte a tanúként megidézett vállalkozóval, hogy a hamis tanúzást a törvény akár öt év börtönnel is bünteti. Az ágfalvi férfi tudomásul vette a kioktatást, majd homlokegyenest az ellenkezőjét állította annak, amit P. L. és más tanúk mondtak. Eszerint ő – a vállalkozó – végezte egyedül a fakivágást. A vádlott és a szerencsétlenül járt fiatalember csak munkáért jöttek fel a helyszínre, s ekkor történt a baleset. Pedig még figyelmeztette is őket. És őket korábban soha nem is foglalkoztatta.A szerencsétlenül járt fiatalember édesanyja megemlítette: fia a baleset előtti hónapot is teljesen végigdolgozta, mégsem kapta meg azóta sem a fizetését. Ennek már két és fél éve.Aztán a per délutáni szakaszában nagy fordulat következett be. A vádlott bűnbánóan elmondta az igazat, ami maradéktalanul fedte P. L. állításait. Hozzátette, a vállalkozó megfenyegette, félt, azért próbálta meg félrevezetni a bíróságot.A per hétfőn szakértői bizonyítással folytatódik, s akkor már valószínűleg ítéletet is hirdetnek.