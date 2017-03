Rongálás ész nélkül - Szomorú állapotok uralkodnak a fertődi pihenőparkban - Fotók

Huszonötmillió forint pályázati pénzből több mint két éve hoztak létre pihenőparkot Fertődön. Nagy megrökönyödést kelt a helyiek körében, hogy az eltelt idő során rendszeressé váltak a rongálások. A vandalizmus nyomai lehangolóak: kitört facsemeték, kiszakított lámpatestek jelzik a hiábavaló erőfitogtatást. Mikor lesz rend végre a pihenőparkban? – vetette fel olvasónk, aki fotókat is küldött a helyzet érzékeltetésére.– Bennünket is irritál, hogy egyesek semmibe veszik az együttélés szabályait, törnek-zúznak, mert ahhoz van kedvük – fogalmazott Bognár Zoltán polgármester. – Fokozottan fel kívánunk lépni ellenük, ezért a rendőrséget és a polgárőrséget is nagyobb odafigyelésre kértem. Emellett a köztéri kamerarendszerünket fejleszteni, bővíteni kívánjuk, hogy beazonosíthassuk a meggondolatlan személyeket. Addig is a köztéri lámpákat erősebb talapzattal fogjuk ellátni.- "Fertődön kb. két éve készült el a pihenőpark! Azóta ez a helyzet: kitört facsemete, kiszakadt lámpák, földből kiálló vas a kis fedett bódénál!" - írta Olvasónk.