Rokkantnyugdíjból, egyedül él a beteg soproni asszony

Tóth Tiborné több mint egy éve el sem hagyta lakását. Fotó: Magasi

A beteg asszony nehezen mozog, egy gyermekkori betegség következtében mozgásszervi fogyatékos. Egyedül él apró önkormányzati bérlakásában, rokkantsági nyugdíja és fogyatékossági támogatása arra elég, hogy feladja a csekkeket, kifizesse a rezsit és megvásárolja a gyógyszereit. Ez utóbbi az, amiből többre is szüksége van az átlagnál, mert számos betegség keseríti az életét.

– Heti háromszor jön a családgondozóm, ez sokat jelent nekem. Nagyon rendesek a szomszédok is, rájuk is számíthatok, ha bajba kerülök, sajnos volt már rá példa. De ennyi, minden mást egyedül kell megoldanom – panaszolta az asszony, aki nagyon megörült a Jóakarat forintjainak. Elárulta, ebből végre meg tudja javíttatni a vízcsapot és talán még egy porszívót is megengedhet magának. S hogy mit kívánna még a karácsonyi jó tündértől?– Szeretnék újra lábra állni, járni, sétálni egyet a Várkerületen...