Részeg sofőr hajtott egy szórakozóhely elé Sopronban, a járdaszegély állította meg - fotók

˝Vasárnap hajnalban a soproni Sky Bar-nál egy osztrák ittas autóvezető - a Renault gépjárművével - előbb oszlopnak hajtott, majd a szórakozóhely előtti padkára felhajtva majdnem elütött pár embert, akik épp kint dohányoztak, levegőztek. Szerencsére senkinek nem esett bántódása a magas padkának köszönhetően.A helyszínre érkező rendőrök megszondáztatták az osztrák sofőrt, akiről már amúgy is nyilvánvaló volt, hogy ittas állapotban ült be a volán mögé, ezzel életeket veszélyeztetve ebben a havas, fagyos hajnali órákban˝ - írta a kisalfold.hu-nak olvasónk, Polónyi Szabolcs, aki fotókat is küldött.A történtekkel kapcsolatban megkerestük a rendőrséget.˝Anyagi káros közlekedési baleset történt Sopronban, vasárnap 3 óra körül. Egy 56 éves osztrák férfi a Lackner Kristóf úton haladt személyautójával, amikor a Kristály Üzletház parkolójába akart bekanyarodni. A rendelkezésre álló adatok alapján nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg a járműve sebességét, ezért az autó megcsúszott és bal oldalon felhaladt az útpadkára, ahol nekiütközött egy jelzőtáblának. Az ütközést követően a gépkocsi továbbhaladt és a sofőr az út jobb oldalán lévő gyalogjárda kiemelt szegélyének hajtott. A baleset során személyi sérülés nem történt˝ - tájékoztatott Füves Tamás rendőr hadnagy. A megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense hozzátette:˝A járőrök a férfivel szemben a helyszínen alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív értéket mutatott, ezért elfogták és mintavétel céljából előállították. A rendőrök a sofőr vezetői engedélyét elvették és büntetőeljárást kezdeményeztek az ügyben.˝