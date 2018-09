Reggelente kitiltják az autókat egy bécsi iskola elől

Tábla figyelmezteti az autósokat © Mobilitätsagentur Wien / Christian Fürthner

A cél, hogy a gyerekek nagyobb biztonságban legyenek a reggeli forgalomban az iskola előtt. Ha beválik az intézkedés, más kerületekre is kiterjesztik.A bécsi kisiskolások mintegy 20 százalékát fuvarozzák reggelente iskolába a szüleik - nem kis tumultust és számtalan veszélyes helyzetet okozva ezzel a becsengetés előtti percekben. A 2. kerületben található általános iskola, a Volksschule Vereinsgasse most megelégelte ezt, és a kerülettel együttműködésben reggelente lezárja az utcát. Ez azt jelenti, hogy tanítási napokon, 7:45 és 8:15 között egyetlen személyautó sem hajthat be az iskola előtti útszakaszra. Az akció - amelyet a Bécsi Városháza közlekedésbiztonságért felelős ügyosztálya is figyelemmel kísér -, két hónapig tart, majd kiértékelik. Ha hatásosnak bizonyul, folytatják és más kerületekben is bevezetik.Az intézkedés célja, hogy az iskolába tartó gyerekek még nagyobb biztonságban legyenek, illetve frissen, éberen érkezzenek meg az osztályba. Ha ugyanis gyalog vagy biciklivel mennek iskolába, az út során teljesen felébrednek, aktivizálódnak, míg az autó hátsó ülésén csak szenderegnek vagy bambulnak az ablakon kifelé. Ráadásul az iskolába vezető út a gyerekek napi mozgásigényének akár egyharmadát is fedezheti, ami különösen hasznos egy olyan korban, amikor csaknem minden harmadik gyerek túlsúllyal küzd.