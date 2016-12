Reggel óta havazott a nyugati határszélen - fotó, videó

A havazás nem tartott sokáig. Sopronban és térségében már mindenütt el is olvadt. Az utak vizesek, de mindehol jól járhatók.A hóréteg vastagsága reggel nyolc órára elérte a 2 centimétert, a hőmérséklet 0 fok - tájékoztatott Kiss Márton, a soproni kurucdombi meteorológiai állomás vezetője.Az ország legnagyobb részén napos idő valószínű, a Dunántúlon és a keleti megyékben - hozzávetőlegesen a Hidasnémeti-Békéscsaba vonalban - lehetnek erősen felhős, illetve borult területek. Keleten estére kiderül az ég, de a nyugati határszélen estig erősen felhős idő marad. A Dunántúlon eső, havas eső, a Kőszegi- és Soproni-hegységben hó is várható.A Tiszántúlon és a Zemplénben helyenként hózáporok alakulhatnak ki. Az északnyugati szél többször megerősödik, a Dunántúl északi felén, a középső területeken, és északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Estétől mérséklődik ugyan a légmozgás, de a Bakonyban és az Alpokalján ekkor is lehetnek még erős széllökések.A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 1 és 6 fok között várható. Késő estére -4, +1 fokra hűl le a levegő - írja a met.hu.