Régészeti tanösvényt avattak a Soproni Parkerdőben

A hagyományőrzők segítik az időutazást.

A kelta fesztivál igazi családi ünnep a természetben. Politikusok és szakemberek hangsúlyozták, milyen fontos az ősi múlt örökségeinek megőrzése még az erdőben is.

Barcza Attila országgyűlési képviselő, dr. Gömöri János és Jerem Erzsébet régészek, valamint Jámbor László, a Taeg Zrt. vezérigazgatója vágták át a szalagot a tanösvény megnyitóján.

A hagyományőrzőknek és a kelta ünnephez alkalomszerűen öltözött látogatóknak köszönhetően nem volt nehéz szombaton elképzelni, milyen lehetett fenn a Várhelyen, a hegyen az élet háromezer évvel ezelőtt. A koncertek, a tánc- és harci bemutatók fokozták a hangulatot, de aki nemcsak kikapcsolódni akart az erdőben, hanem többet megtudni a múltról, az most nagy segítséget kapott. Egyrészt a fesztivál megnyitóján, ahol Taschner Tamás ötletgazda elevenítette fel, miért is találta ki a kelta fesztivált.A programot 2005 óta rendezik meg a Várhelyen, az utóbbi években már a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. szervezésében. Másrészt annak a régészeti tanösvénynek az átadóján, ahol Jerem Erzsébet, a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének szakembere mesélt arról, mit is rejt a Soproni-hegységnek ez a csúcsa. Kincseket. Hiszen a Várhely sáncvárával és a halomsírokkal a keleti Hallstatt-kultúra egyik legfontosabb lelőhelye.– Negyvenöt éve fiatal régészként ugyanitt álltam az első feltárt és bemutatott halomsír bemutatóján – kezdte a régészeti tanösvény ünnepélyes avatóján visszaemlékezését Jerem Erzsébet. 1971 és 1978 között rendkívül nehéz körülmények között dolgoztak itt a szakemberek, az akkori kutatások eredményeit most nyolc táblán összefoglalva és bemutatva ezentúl bárki olvashatja, követheti a fák között. Országosan egyedülálló szisztematikus régészeti tanösvény jött létre – hangsúlyozta Jerem Erzsébet, akitől az érdeklődők az is megtudhatták: 159 halomsírt ismernek a régészek a Várhelyen, de valószínűleg ennél sokkal többet rejt az erdő.A kutatások folytatódnak, szeretnék feltárni a többi sírt is, és tervezik egy Hallstatt-kori ház rekonstrukcióját is. A Taeg Zrt. partnere a kutatóknak, s az erdőgazdaságnak köszönhető az újabb tanösvény is.