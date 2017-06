Pusztító tűz a Fertő tavon - Videón a mindent felemésztő tűz + infók és újabb olvasói fotók

"Eltűntek a házak. Egy-kettő maradt csak, 11 leégett"- jelezte olvasónk.



Olvasónk fotója

de ezek is veszélyben vannak. Számos ház teljesen leégett és még mindig vannak égő házak is - jelentette munkatársunk a helyszínről. Fodor Tamás , Sopron polgármestere a helyszínre érkezett és elrendelte a tűzoltók teljes ellátásának biztosítását. Rengeteg tűzoltó van a helyszínen, a hivatásos tűzoltók mellett önkéntesek érkeztek Csornáról, Pápáról, Lébényből, Fertőrákosról, Pápáról és több Fertő parti településről az osztrák oldalról.lángra kapott egy csónakház nádteteje Fertőrákoson. A tűz gyorsan átterjedt a mellette álló, szintén nádtetős faházakra. A soproni és a kapuvári hivatásos tűzoltók több víz-és habsugárral kezdték meg az oltást. A fertőrákosi önkéntes tűzoltók egy tűzoltóhajóról segítenek. Észlelve a füstöt megérkeztek az osztrák tartományi önkéntes tűzoltók is, de beavatkozásukra egyelőre nem volt szükség, jelenleg biztosítják a helyszínt.Az oltást nehezíti a nagy szél.Az egységek az oltás közbe találtak egy embert a vízben, akit kimentettek és átadtak a mentőknek. Információk szerint a kimentett ember nem sérült meg.- Továbbra is nagy és pusztító a tűz a Fertő tónál - közölte a helyszínről munkatársunk.Információink szerint azok a házak, amelyek tűzvédelmi szerrel lekentek és a tűzoltók hűsítenek is, nem égnek.Úgy tudjuk, a cölöpházak ára 30 millió forintról indul. Egy szakértő szerint azonban a házak piaci értéke 70 és 100 millió között van.Információink szerint a lángok a nemzeti park cölöpházában csaptak fel, ami éppen felújítás alatt áll. Innen terjedt tovább a tűz egy osztrák tulajdonú házra és az EO-n tulajdonában lévő nádtetős épületre. A tűzoltók küzdenek, de a kiszáradt faszerkezet pillanatok alatt lángba borul, a házak nádtetejével együtt. Úgy tudjuk, a lángok terjednek.: a Fertő Hanság Nemzeti Park felújítás alatt álló csónakházában csaptak fel a lángok kedden délelőtt. A tűz oka eddig ismeretlen.Információink szerint a tetőn két munkás dolgozott, a ház alagsorában pedig egy. A munkásokat szállító buszsofőr látta meg, hogy ég a nádtető, amit azonnal oltani kezdtek. Az alagsorban dolgozó, fertőszentmiklósi önkéntes tűzoltó több poroltóval próbálta útján állni a tűznek, de a tűz tovább terjedt, a lángok átcsaptak a szomszédos épületekre is.Munkatársunk helyszíni beszámolója szerint a szél miatt nehéz az oltás, három ház leégett, de továbbra is több épület lángokban áll.



Olvasónk fotója

- Teljes terjedelmében ég három nádfedeles csónakház Fertőrákoson. A soproni és a kapuvári hivatásos tűzoltók több vízsugárral kezdték meg az oltást. A fertőrákosi önkéntes tűzoltók egy tűzoltóhajóról segítenek és megérkeztek a helyszínre az osztrák tűzoltók is ugyancsak egy tűzoltóhajóval - olvasható a katasztrófavédelem honlapján A nagy hőterhelés és az erős szél miatt a rajok vízköddel védik a szomszédos épületeket - közölte a katasztrófavédelem.11.15 - A legfrissebb információink szerint egymás után kapnak lángra a nagy szél miatt a nádtetejű csónakházak a Fertő tavon.11.10 - Olvasónk arról tájékoztatta portálunkat, hogy egy ház ég a Fertőn.