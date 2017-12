Profi gyermeknevelőket képeznek

Nagy érdeklődés mellett zajlott le a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának nyílt napja. Megtudhatták az érdeklődők, hogy a kar 50 európai és tengerentúli egyetemmel áll kapcsolatban, ahol egy szemesztert tanulhatnak a benedekesek. Jelenleg 25 hallgatójuk tanul külföldön. – Átdolgoztuk a tantervet, így hallgatóinknak a legújabb tudományos eredményekkel szolgálunk.

Az óvodapedagógiai képzésen belül speciális szakirányokon – mint a gyógytestnevelés, angol és német nyelv, német nemzetiségi óvoda – is tanulhatnak diákjaink. A csecsemő- és kisgyermeknevelő szakunk révén a bölcsődékbe is diplomás pedagógusokat adunk, akikre éppúgy vonatkozik a pedagógusi életpályamodell, mint a tanárokra – részletezte dr. Varga László dékán. Jövő ősszel gyógypedagógiai alapszakot indítanak, a 2019-es terveik között a neveléstudományi mesterszak, a kommunikáció és média alapszak bevezetése is szerepel. Idén ősztől doktori programjuk teszi teljessé oktatási palettájukat.