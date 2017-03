Próbabalett - Francia nyelvű utasításokra táncoltak a lányok Sorponban

Demcsák Ottó: A tehetségkutatás fontos elem a Sopron Balett életében. Fotó: Magasi

– Életemben először veszek részt olyan próbatáncon, amely a jövőmet is meghatározhatja. Nagyon szeretnék már egy társulathoz tartozni, s a Sopron Balettről igen sok jót olvastam. Minden vágyam, hogy amint lehet, színpadra lépjek, ugyanis színházi táncot tanulok a pápai református kollégium művészeti szakgimnáziumában – mondta nagy lelkesedéssel Sugár Eszter, aki idén érettségizik.A Sopron Balett próbatermében Eszter mellett további négy fiatal táncos igyekezett, hogy legjobb tudása szerint kövesse Demcsák Ottó Harangozó-díjas táncművész, koreográfus francia nyelvű tánc- művészeti utasításait.

Kecsesen emelkedtek a kezek és a lábak, légies mozdulatok során könnyedén hajoltak a derekak. Mindeközbena lányok elbűvölő arckifejezése sugallta, tisztában vannak azzal, hogy a mozgás kifinomultsága nem minden: kisugárzásra is szükség van a sikerhez.– A tehetségkutatás fontos elem egy társulat életében. Egészséges versenyszellemet alakít ki, ami egyúttal motiváló erő is – fogalmazott Demcsák Ottó. – A Sopron Balett művészi színvonalat biztosító, már bizonyított magjához persze ragaszkodunk, ám élünk a Pro Kultúra új vezetése nyújtotta lehetőséggel: új tagokkal egészítjük ki a társulatot.Ezúttal a lányok számára rendeztünk castingot. Fiú táncosokra is szükségünk van, őket a Szaranszk City Balettől hozzuk egyéves szerződéssel Sopronba. Májusban utazunk Oroszországba, hogy az ottani társulattal korábban kötött együtt- működési megállapodás értelmében kiválasszunk két-három tehetséget.Az idei színházi évadban a Sopron Balett fellép a My Fair Lady és az Aida musicalekben, majd nyár végén elkezdik a Lángoló szív, illetve a Szkíta játékok című egyfelvonásos táncművek próbáit: ősszel lesz a bemutató.