Pro Sanitate díj Bodáné Gyürü Vanda segítőnek

Bodáné Gyürü Vanda méltán büszke a Pro Sanitate díjra. Fotó: Magasi

Bodáné Gyürü Vanda, a Balfi úti Idősek Otthonának intézetvezetője megkapta az ágazat legnagyobb elismerését, a Pro Sanitate díjat. A szakember közel húsz éve vezeti a Magyar Ápolási Egyesület megyei csoportját, a kollégáiért tett munkáját ismerték el.Amikor szükség van rá, vagy túl sok már a papírmunka, Bodáné Gyürü Vanda felveszi fehér munkaruháját és kimegy a gondozottak közé ápolónői feladatokat ellátni. Az élet egyik legnehezebb, de legszebb munkáját, a segítő szakmát választotta. Nem bánta meg.– A Soproni Szociális Intézmény Idősek Otthonában 2010 óta dolgozom, előtte a kórházban voltam oktatónővér, főnővér, aztán ápolási igazgatóhelyettes. Sipőcz Katalin csábított ide, négy évig az Ikva Otthonnak voltam a részlegvezetője, aztán 2014-ben jöttem a Balfi útra, ahol most intézményvezető vagyok – mondta el magáról Bodáné Gyürü Vanda. A Pro Sanitate díj nagy meglepetés volt számára, a Magyar Ápolási Egyesület felterjesztésére kapta meg az ágazat legnagyobb elismerését. Egy híján húsz éve vezeti a megyei csoportot.– Mindig jó közösségben dolgoztam és tettem a dolgom legjobb tudásom szerint. Mióta az eszemet tudom, a segítő szakma volt a legvonzóbb számomra, s ez az irányultságom nem változott az évek alatt – teszi hozzá.Nehézséget számára is a szakemberek hiánya és az ellátást igénylők nagy száma okozza.

Mindig jó közösségben dolgoztam és tettem a dolgom legjobb tudásom szerint.– Ausztria munkaerő-elszívó hatása nálunk is érződik, nehéz kollégákat találni és megtartani. A másik legnagyobb gondunk a helyhiány. A Balfi úton 193 lakónk van, a József Attila úton harmincheten laknak. Ugyanakkor kétszáznyolcvan név van a várólistákon. A főépületünk száznegyvennégy éves, s bár az elmúlt években mindig voltak fejlesztések, ezt sosem lehet befejezni – sorolja az adatokat az intézményvezető, akinek nagyon fontos, hogy családi háttere szilárdan és támogatóan mögötte áll.– Két kicsi gyerek édesanyjaként ez nem is mehetne másképp. Sokat segít a családom, a siker az övék is – mondja mosolyogva.