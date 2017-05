Premier Bécsben

Német nyelvű premier: 2017. május 31., 18.30 Collegium Hungaricum Bécs, Hollandstrasse 4.

Szerda este fél hétkor mutatják be a Collegium Hungaricum bécsi épületében az MTA BTK TTI „Lendület" Szent Korona Kutatócsoport eddigi kutatási eredményeiről szóló filmet német nyelven. A nagy sikerű ismeretterjesztő film német változata az Esterházy Magánalapítvány támogatásával jöhetett létre. A film szakértő főszereplője Dr. Pálffy Géza a „Lendület" Szent Korona Kutatócsoport vezetője, a forgatókönyvet írta és a filmet rendezte Bárány Krisztián, fényképezte Bárány Dániel.Az Esterházy család több, mint 400 éven keresztül meghatározó gazdasági és történelmi szerepet töltött be a Pannon medencében. Kilenc koronázáson voltak zászlóvivők, több zászlót Fraknó várában őriznek a mai napig, így a legrégebbi koronázási országzászlót is, mely az 1618-as koronázásról maradt fenn. A zászló Szent Korona ábrázolása egyike a 17. század legszebb és legautentikusabb és még sérülése előtti ábrázolásainak. Az Esterházy Magánalapítvány kötelességének érzi, hogy minél szélesebb körökben ismertesse és terjessze a család történetét meghatározó korszakokra vonatkozó kutatási eredményeket, ezért is támogatta a film német változatának elkészítését.A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című ismeretterjesztői film a magyarság első számú ereklyéje és legfőbb nemzeti kincse, a Szent Korona valamint a magyar felségjelvények és királykoronázásaink eddig ismeretlen történeteinek felfedezésére invitálja a nézőt. Koronánk kalandos históriájának számos fejezetét napjainkig homály fedi, a 2012 óta működő „Lendület" Szent Korona Kutatócsoport szisztematikus kutatómunkával ezeket a fehér foltokat igyekszik feltárni és a nagyközönség számára is bemutatni.A FilmLab produkciója mind az öt magyar koronázási városba, Esztergomba, Székesfehérvárra, Pozsonyba, Sopronba és Budapestre, minden koronázó templom színhelyére és a korona őrzési helyeire ellátogatott, a filmben számos, eddig ismeretlen koronázási kincset mutatnak be, emellett a nézők megismerkedhetnek a korona legkorábbi hiteles ábrázolási módjával is. Az alkotók bíznak abban, hogy a filmmel elősegíthetik a lakosság történeti ismereteinek elmélyítését, filmjüket a televíziós, mozis, színháztermes ismeretterjesztés mellett az iskolai történelemórákra is ajánlják, melyet több magyarországi és határon túli iskolában már be is mutattak.