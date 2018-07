Ponthatárok 2018 - Több mint 800 elsőéves kezdhet a soproni egyetemen

Prof. Náhlik András, a Soproni Egyetem rektora is elégedett az idei számokkal:

Intézményünk megismételte tavalyi felvételisikereit, a felvettek száma ezúttal is meghaladja a 800-at. A sikeres beiskolázáshoz a hagyományos régi, unikális szakok mellett néhány új, piacképes szak indítása is hozzájárult.



A Benedek Elek Pedagógiai Kar tovább tudta erősíteni pozícióját, a felvett hallgatók száma megközelítőleg 20 százalékkal haladja meg az előző évit. A nálunk újonnan induló gyógypedagógus-képzésre – amely rendkívül fontos piaci igényt elégít ki – 46 hallgatót tudunk felvenni. A felvételi év igazi sikert az osztatlan erdőmérnök szaknak hozott, amelyen 72 hallgató kezdheti meg tanulmányait. A képzés népszerűsége tovább erősödik."

– A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar legkeresettebb szakja a gazdálkodás és menedzsment, amelynek magyar nyelvű képzésére 81 hallgató nyert felvételt és német nyelven is hallgatható. Örömünkre szolgál, hogy a nemzetközi gazdálkodás szak angol nyelven is indul, ahová külföldi hallgatók jelentkezését is várjuk. A gazdasági képzésekre jelentkezők számánál érződik Budapest egyre erősödő elszívó hatása, továbbá az ELTE szombathelyi jelenléte. A turizmus-vendéglátás esetében is sajnos hasonlóak a tapasztalatok. Ezek a folyamatok a vidéki képzések esélyét fokozatosan gyengítik és szembemennek a régiós vidékfejlesztési stratégiákkal, érdekekkel.