Passió (nem csak) felnőtteknek Sopronban a Fő téren

A passiójáték egyszerre vérbő latin-amerikai dráma, izgalmas tárgyanimációs-bábos színházi élmény, és persze maga az evangélium.

A zenés-bábos előadás az argentin Jorge Luis Borges novellája alapján készült, aki a XX. századi dél-amerikai irodalom egyik legmarkánsabb alkotója. Versei, novellái, esszéi egyaránt mérföldkőnek számítanak napjaink irodalmában. Egyik meghatározó, hátborzongató műve a Márk evangéliuma című, mindössze néhány oldal terjedelmű novella. Ez az alapja a Mesebolt Bábszínház passiójátékának, melynek főszereplője, a jószívű BuenosAires-i orvostanhallgató, Baltasar akarata ellenére az isteni áhítat prófétája lesz. A Mesebolt Bábszínház felnőtteknek szánt játéka az utóbbi évek legszínvonalasabb utcaszínházi produkciója, számos európai színházi találkozó díjazottja. Három ekhós szekér, nyolc színész, tucatnyi hangszer és számtalan kellék meséli el most Sopronban is a keresztény világ talán legdrámaibb történetét. Rossz idő esetén az előadást a Liszt Ferenc kulturális központban mutatják be.